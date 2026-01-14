2026-01-14 15:20

川普政府對聯準會 (Fed) 主席鮑爾展開刑事調查、並擬對信用卡利率設 10% 上限，讓美國金融界譁然，摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 更直言將帶來嚴重後果，但川普周二 (13 日) 反駁各方的批評，認為戴蒙的說法是「錯誤的」。

川普強力反駁戴蒙：撤換鮑爾沒錯、信用卡高利率應受限 (圖:Shutterstock)

戴蒙周二稍早在公布摩根大通第 4 季財報後，針對美國司法部向鮑爾展開刑事調查一事表達疑慮。

‌



他說：「我們認識的每個人都相信 Fed 的獨立性。任何削弱這一點的行為都不是好主意。在我看來，這反而會帶來反效果，不但提高通膨預期，也可能逐步推升利率。」

但川普對戴蒙的警告不以為意，他說：「我覺得我做得沒錯，我們有個糟糕的 Fed 人選。」

川普表示，即便這項調查引發共和黨議員批評，他仍計劃在「未來幾周」內宣布鮑爾的接任人選。目前北卡羅來納州共和黨參議員、即將退休且在參議院銀行委員會擁有關鍵投票權的 Thom Tillis，已經威脅要阻擋新任 Fed 主席提名。

此外，川普也為自己提出的信用卡 10% 利率上限加以辯護。這項計畫可能需要國會立法才能實施，銀行業已警告，此舉可能讓民眾取得信貸大為受限，並衝擊受歡迎的回饋計畫。

川普說：「我認為那些支付 28% 利率的人應該受到保護。我們談的是一年期的限制。」