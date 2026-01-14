摩根大通力挺AI高支出策略！CEO戴蒙：別10年後來問我為什麼被拋在後頭

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-14 11:18

摩根大通力挺AI高支出策略。(圖：REUTERS/TPG)

根據《Business Insider》報導，戴蒙指出，摩根大通面臨的競爭對象早已不限於傳統大型銀行，還包括多家快速成長的金融科技公司，使持續加碼 AI 與科技投資成為不可迴避的策略。

戴蒙在回應富國銀行分析師 Mike Mayo 對摩根大通支出規模的質疑時語氣強硬，直言摩根大通「一定會站在最前線」。

他表示，除了華爾街傳統對手外，摩根大通同時也在與 Stripe、SoFi、Revolut 等金融科技公司競爭，而這些新興對手「都是優秀的競爭者」。

戴蒙強調，摩根大通不會為了達成短期支出或費用目標而刻意壓縮投資，否則「10 年後，你們就會反過來問，為什麼摩根大通會被時代拋在後頭」。

在第四季財報簡報中，摩根大通預估 2026 年的總支出將比 2025 年增加約 97 億美元，引發市場對增加支出後投資報酬的關注。

近年來，摩根大通已在全公司範圍內加快導入 AI 技術，並為此投入了約 180 億美元的年度技術預算。

不過，戴蒙並未透露未來 AI 投資的具體項目與金額，僅表示自己已「相當坦白」，但不願公開更多資訊，以免讓摩根大通處於競爭劣勢。

他強調，市場對高支出有所疑慮可以理解，但從長期成長與效率提升的角度來看，這樣的投資方向是正確的。

戴蒙在談到未來回報時直言：「有一部分，你只能選擇相信我，抱歉。」

戴蒙進一步指出，摩根大通確實會持續增加在 AI 上的投資，但「這並非支出增加的主要驅動因素」。不過，他表示，這項技術很可能會提高未來的效率。

他也表示，摩根大通正同時在多項計畫上進行投資，而科技相關支出本來就較難以傳統財務指標精準衡量成效。

戴蒙強調：「我們必須擁有全世界最好的科技。這能帶動投資、提升利潤空間，也強化整體競爭力。」

在實際應用層面，摩根大通上週宣布，將在美國停止使用外部代理顧問進行股東投票。根據備忘錄，該行將以名為「Proxy IQ」的內部 AI 平台取而代之，協助股東決策。

此外，摩根大通也已推出多項培訓計畫與內部課程，教導數以萬計的員工在日常工作中有效運用 AI 工具。

該行高層進一步透露，基層員工未來甚至可能透過管理「代理機器人」的運作，取得管理方面的第一個經驗。

隨著 AI 在金融領域的重要性快速提升，AI 專家與科技人才已成為華爾街最搶手的資源，銀行正與避險基金及大型科技公司展開激烈競逐。