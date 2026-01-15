鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-15 14:30

隨著美國股市在 2025 年迎來連續第 3 年的增長，投資者對於 2026 年的市場前景既充滿期待，也對潛在的下行風險倍感警惕。根據 Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 與 Adam Calingasan 的最新報告，儘管他們對 2026 年的經濟增長前景和股市回報持「非常積極」的建設性態度，但仍列舉了數項可能「炸毀」當前市場動能的關鍵風險。

綜合來看，他們認為，可能破壞市場動能的主要關鍵風險為：

1. 散戶投資者比例上升：自 COVID-19 疫情以來，散戶投資者的增加可能導致市場出現更劇烈的波動，並提升快速回調的可能性。

2. 債券市場波動壓縮後的反彈：目前高收益債券利差接近歷史低點，投資者可能因此對風險感到麻木。分析師警告，一旦波動性回歸，可能會中斷資本市場活動。

3. 人工智慧領域的泡沫化風險：雖然目前 AI 尚未完全形成泡沫，但龐大的 AI 支出、循環性交易性質以及日益依賴透過債務籌集外部資本，正成為一個長期警訊,。

4. 不可持續的美國財政赤字：美國聯邦債務負擔正處於「完全不可持續的長期軌道上」，債務占 GDP 的比例預計將超越歷史新高，而政策制定者可能低估了未來利息成本的衝擊。

5. 信用問題與破產蔓延：繼 2025 年發生多起備受矚目的破產案後，若信用問題進一步擴散，將成為經濟與股市的下行催化劑。

6. 對沖基金槓桿與金融監管放寬：多策略對沖基金的槓桿率上升，加上金融監管的放寬，可能會在市場下跌時將跌幅推向極端。

7. 勞動力市場顯著走弱：若非農就業數據出現負值或失業率飆升，投資者會認為聯準會在放鬆政策方面「落後於形勢」，從而對股市產生負面影響。