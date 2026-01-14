鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-14 19:10

隨著地緣政治風險不斷攀升，對原油市場造成顯著的上行壓力，花旗調整了其對布蘭特原油的短期價格預測。花旗分析師團隊將 0 至 3 個月的價格目標，從先前的每桶 65 美元調升至 70 美元。

以 Francesco Martoccia 為首的花旗分析師認為，未來幾天油價上漲的空間，將超過先前預測的每桶 55-65 美元區間，並指出與伊朗和俄羅斯 / 烏克蘭相關的供應中斷風險增加。

‌



布蘭特原油已從上周的每桶 60 至 61 美元區間，回升至 60 美元中段，分析師認為，這反映出市場對於伊朗以及俄烏局勢導致供應中斷的擔憂正日益增加。

報告提到，回顧 2025 年中旬伊朗與以色列衝突期間，油價曾從 60 美元低點飆升至 77 美元，而目前伊朗所面臨的壓力甚至比當時更為沉重。目前伊朗的每日原油與凝析油產量約為 390 萬桶，出口量則約為每日 130 萬桶。

儘管伊朗內部的示威活動自 12 月底以來有所加劇，但花旗指出，動盪尚未波及如庫齊斯坦省（Khuzestan）等核心產油區域，此地區擁有每日 250 萬至 300 萬桶的產能。因此，目前的風險主要集中於政治與物流摩擦，而非直接的實質性停產，短期內實質供應中斷的風險相對受控。

此外，俄烏衝突中針對原油基礎設施的新一輪攻擊，也為短期風險溢價提供了支撐。

在市場緩衝方面，目前 OECD 的石油庫存接近歷史平均水準，尚屬穩定。然而，花旗警告，若發生每日 100 萬至 200 萬桶的供應中斷，將迅速消耗閒置產能，進一步推高油價。

儘管短期內有上行壓力，但分析師強調中長期基本面依然偏向看空。預計今年全球液體燃料供應將每日增加 180 萬桶。此外，考慮到美國總統川普偏好低油價政策，加上 OPEC+ 有能力在 2026 年第二季後增加供應以應對缺口，市場供需平衡預計將在 2026 年上半年進一步放寬。