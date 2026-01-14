鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-14 19:00

曾任太平洋投資管理公司（PIMCO）共同投資長的知名經濟學家 Mohamed El-Erian 警告，推動市場在 2025 年不斷創高的人工智慧（AI） 熱潮，到了今年恐將面臨關鍵路障。

AI熱潮恐在2026年降溫！經濟學家示警：三大結構性風險衝擊市場。（圖：Shutterstock）

根據《Business Insider》報導，El-Erian 近日在《Project Syndicate》發表專文指出，儘管 AI 在 2025 年推動市場創下新高，但由於市場與整體經濟出現多項「令人不安的」結構性變化，這波漲勢今年很可能遭遇阻礙。

El-Erian 建議投資人，在接下來一年調整投資策略，將重心更多放在基本面，並鎖定那些能將 AI 應用於「實際場景」的企業。

他寫道：「隨著時間進一步邁入 2026 年，AI 的敘事力道恐怕已不足以持續壓過其他仍然存在的不確定性，而這些不確定性多半反映更深層的結構性轉變。」

他指出：「對投資人而言，傳統的投資操作劇本必須改寫，單純搭乘廣泛的結構性浪潮，已不再是那麼明確且具高報酬的策略。」

結構性風險浮現，三大因素恐衝擊 AI 交易

El-Erian 點出，至少有三項趨勢可能在今年動搖 AI 相關投資的基礎。

經濟不平等持續擴大

El-Erian 指出，美國經濟正出現所謂的「K 型分化」，即高收入與低收入族群之間的差距持續擴大。

他認為，這對經濟成長帶來令人憂心的影響。El-Erian 去年就曾表示，他認為，他認為低收入消費者已經「接近衰退」，並指出高通膨、裁員增加和高額消費者債務等壓力正在加劇這一困境。

他當時警告，若低收入家庭停止消費，並非因為不願意花錢，而是「沒有能力消費」，這樣的衝擊將向上擴散，最終拖累整體經濟。

地緣政治風險升高

El-Erian 表示，國際衝突也是可能削弱投資人對 AI 投資興趣的另一項因素。

他指出，本月稍早美國突襲委內瑞拉並逮捕其總統後，美委關係緊張升高，再度引發市場波動。

El-Erian 寫道：「無論放眼何處，支撐經濟與商業活動的傳統因素，都可能日益被國家安全考量、地緣政治，以及國內政治操作所邊緣化。」

他指出，如果說 2025 年是市場選擇忽視國內外政治對金融市場外溢影響的一年，那麼 2026 年，將是投資人必須學會如何在這些政治變數中穿梭與應對的一年。

泡沫疑慮升溫

El-Erian 認為，市場在定價時可能過高地反映了 AI 帶來的益處，而這將是限制這輪上漲的另一個因素。

他補充說，去年推動資金不加區分、瘋狂湧入市場的「動物本能」，將愈來愈受到泡沫疑慮的壓抑，迫使投資人變得更加謹慎與挑剔。

El-Erian 此前曾將 AI 形容為一種「理性泡沫」，並警告這樣的泡沫最終可能讓投資人承受相當痛苦的損失。

隨著利率上升，他過去曾多次高調示警經濟衰退與股市崩盤風險；不過近期他的語氣轉趨溫和，但仍維持審慎立場。