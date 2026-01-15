鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-15 06:45

美國聯準會最新公布的《褐皮書》顯示，隨著關稅相關成本壓力持續累積，美國各地企業已開始將部分成本轉嫁給消費者，通膨壓力在 2025 年底明顯升溫。

Fed褐皮書：關稅壓力升溫 部分企業開始將成本轉嫁給消費者(圖：REUTERS/TPG)

《褐皮書》指出，在 12 個聯準會轄區中，有 8 個地區的整體經濟活動呈現輕微至溫和成長，「相較前 3 期多數地區回報幾乎沒有變化，顯示經濟動能有所改善。」本期《褐皮書》由里奇蒙聯準銀行編製，資料蒐集時間截至 1 月 5 日。

就業市場方面，報告指出勞動情勢大致停滯，延續數月來「不增聘、不裁員」的狀態。不過，臨時性聘僱需求出現回升，有企業表示，臨時用工有助於在高度不確定的環境中維持營運彈性。聯準會也指出，目前人工智慧對就業的實質影響仍有限，多數受訪企業回報薪資成長已回到正常水準。

在通膨表現上，《褐皮書》顯示，多數地區價格以溫和速度上漲，但關稅帶來的成本壓力仍是核心議題。多名受訪者表示，隨著關稅實施前的庫存逐漸消化，或企業面臨維持利潤空間的壓力升高，原先試圖吸收關稅成本、避免調漲價格的作法正逐漸退場。

報告指出，關稅帶來的成本壓力在所有聯準會轄區普遍存在，成為近期企業經營環境中的共同現象。

部分企業先前仍選擇自行吸收關稅成本，但隨著關稅實施前的庫存逐漸消化完畢，或價格壓力進一步加劇，企業轉而調整售價，以反映成本上升。

紐約聯準銀行在報告中提到，多名受訪企業表示，關稅推升的成本正逐步反映在售價上，對獲利能力形成壓力，同時高度不確定的政策環境，也讓企業在訂價與未來規畫上面臨挑戰。

明尼阿波利斯聯準銀行轄區則回報，醫療與保險相關成本出現顯著上揚。

不過，零售與餐飲等服務業因消費者對價格高度敏感，仍對將成本全面轉嫁給顧客持審慎態度。

回顧 2025 年，市場曾多次警告，川普政府的關稅政策可能推升通膨，但全年並未出現明顯的通膨急升。白宮官員也多次指出，2025 年消費者物價通膨率較前一年略有回落。

不過，部分聯準會官員認為，企業可能在今年初調整價格結構，使關稅成本更全面反映在商品與服務價格中。

彼得森國際經濟研究所所長 Adam Posen 指出，2026 年的通膨壓力，除關稅因素外，還可能來自共和黨的稅改計畫，以及聯準會貨幣政策緊縮程度低於市場部分預期的影響。