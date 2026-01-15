鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-01-15 04:30

《俄新社》周三（14 日）援引 24 小時飛行雷達網站數據報導，一架美軍 MQ-4C 無人偵察機近日從美國位於阿聯境內的一處美軍基地起飛，飛越波斯灣，沿伊朗邊界飛行，至阿曼灣後折返。

另有一架美軍 C-130J「超級大力神」運輸機從卡達起飛。

《路透社》周三援引一名以色列知情人士的說法報導，以色列總理尼坦雅胡和美國國務卿魯比歐 10 日通話時討論了伊朗局勢，包括美國干涉的可能性。

美國國務院周二再次要求美國公民立即離開伊朗，建議他們考慮從陸路前往土耳其或亞美尼亞。

近期伊朗多地發生抗議活動，其間出現騷亂，造成人員傷亡。連日來，美國總統川普多次威脅要軍事干涉伊朗局勢。

川普周二在社交媒體上發文，稱他已經取消所有與伊朗官員的會談，並聲稱「支援已在路上」。至於所謂的「支援」，川普沒有具體說明。

美國媒體報導，川普已聽取應對伊朗局勢的軍事和隱蔽作戰選項的簡報，這些選項「種類廣泛」，「遠超過傳統空襲」。

伊朗也在展開外交活動，爭取支持。據《路透社》報導，伊朗官員近期加強了與周邊國家的外交接觸，和卡達、土耳其、伊拉克等國官員通話。