鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-14 11:10

《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，川普下令對委內瑞拉發動軍事襲擊，推翻並抓捕委內瑞拉總統馬杜洛期間，人們普遍認為，美國軍方和中央情報局得到了委內瑞拉政府內部的幫助，但外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態。

俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？ (圖：shutterstock)

1 月 3 日凌晨，委內瑞拉首都卡拉卡斯 (Caracas) 上空出現異樣動靜。

美軍直升機低空穿越夜色時，其中一架遭到地面火力擊中，外界一度懷疑可能是小型飛彈或重型武器所致。儘管飛行員受傷，機身受損，直升機仍勉力維持飛行，最終安全返航。這段驚險插曲，成為川普下令對委內瑞拉展開突襲行動中的少數抵抗畫面之一。

然而，這也引發了一個疑問：比這次兩國軍隊交火更引人注目的，是俄製防空系統在委內瑞拉居然徹底失敗。

委內瑞拉部署的俄製防空系統，長年被視為拉丁美洲防空力量象徵，但在這一天，該系統並未在美軍進入領空時發出警告，也沒有形成有效攔截。

S-300 地對空飛彈系統是較大型、中長程防空系統，負責廣域防空，Buk-M2 是中型、中近程防空系統，主要用於野戰部隊的機動防空，兩者常被組合運用。

這兩大防空系統是委內瑞拉在 2009 年高調採購、曾被寄予厚望的俄製武器，卻在關鍵時刻未發揮作用。

根據《紐約時報》引述多名知情的美國官員說法，美軍進入委內瑞拉領空時，相關飛彈系統甚至沒有與雷達連線，各套系統彼此之間缺乏整合，部分設備多年未曾實際運作。

衛星影像與現場照片顯示，一些關鍵組件被存放在倉庫中，而非部署於防空陣地。

這場轟炸行動關鍵是，美方早已掌握委內瑞拉內部的脆弱現實。

美國軍方與中央情報局獲得來自政府體系內部的協助，使行動更像是一場由內而外瓦解的政權突襲，而非正面軍事對抗。真正令人意外的，不是美軍行動的速度，而是防空體系的缺席。

軍事分析人士指出，防空失靈問題並非單一失誤，而是長年累積的結果，多年來委國貪腐、後勤失序與國際制裁，使這些系統維修與保養幾乎停擺。烏克蘭戰爭爆發後，情勢更加惡化。俄羅斯技術人員與備用零件被優先調往支援前線作戰，委內瑞拉這類防務盟友則被迫自行承擔後果。

美國官員對《紐約時報》透露，最初的空襲行動刻意鎖定 Buk-M2 飛彈系統曾部署或存放的區域，特別是靠近首都的設施，但實際遭遇的防空威脅極為有限。

「委內瑞拉武裝部隊幾乎沒有為這場攻擊做好準備，」當地軍事分析師 Yaser Trujillo 表示，「部隊沒有分散，偵測雷達沒有啟動，也沒有實際運作。這是一連串錯誤，讓美國幾乎是在低風險狀態下完成行動。」

曾任美國中央情報局駐委內瑞拉站長、現為華府顧問公司的 Richard de la Torre 也指出，長年的體制問題已嚴重削弱戰備能力，「在這樣的背景下，防空系統失靈並不令人意外。」

