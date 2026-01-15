鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-01-15 09:01

據《華爾街日報》周二（13 日）報導，沙烏地阿拉伯、阿曼、卡達等波斯灣阿拉伯國家近期一直在幕後游說川普政府不要對伊朗發動軍事打擊。

波斯灣國家幕後游說美國別對伊朗動武。（圖：Shutterstock）

《華爾街日報》以一些波斯灣阿拉伯國家官員為消息源報導，美國先前向沙烏地阿拉伯等國發出警告，要求這些國家就美國可能對伊朗發動打擊做好準備，這些國家隨後展開游說，告訴白宮假如美國試圖推翻伊朗政權，石油市場將被擾亂，最終損害美國經濟。

波斯灣國家最擔心的是國內穩定受影響。

沙國官員透露，已向伊朗保證不會捲入潛在衝突，也不會允許美國使用領空發動打擊，努力與美國保持距離，阻止美方採取軍事行動。

據《彭博》報導，川普表示，他已獲保證，伊朗將停止殺害民眾，這顯示他可能會暫時按兵不動，不會立即對伊朗鎮壓全國性示威活動採取軍事回應。

川普周三在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「我方被告知伊朗的殺戮行為停止——已經停止了，而且沒有處決計畫。」

川普指出，他是從「對方非常重要的消息來源」得知伊朗決定不再殺戮，並強調若這些消息被證實不實，且暴力鎮壓仍持續下去，他會火大。