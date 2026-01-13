鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-13 06:22

美國總統川普週一 (12 日) 示，任何與伊朗進行商業往來的國家，將面臨美國加徵 25% 關稅的措施，新關稅措施立即生效。

立即生效！ 川普：「與伊朗做生意國家一律課25%關稅」(圖：REUTERS/TPG)

川普週一盤後在自家社群平台 Truth Social 發文宣布這項決定，並強調該命令「最終且具決定性」，未留下任何協商空間。

‌



值得注意的是，中國是伊朗的主要貿易夥伴之一。

截稿前，白宮尚未對外說明關稅的具體執行方式與適用細節，也未立即回應媒體對進一步資訊的詢問。

外界普遍認為，此舉顯示川普政府正加大對伊朗的經濟施壓力道，試圖透過貿易與關稅手段進一步孤立這個中東石油大國。近期伊朗國內爆發並持續擴大的反政府抗議活動，已引發國際社會高度關注。

根據相關報導，近幾週已有數十名示威者在鎮壓行動中喪生。川普先前曾警告，若伊朗當局持續對抗議群眾採取暴力行動，美國不排除採取軍事手段回應。

川普同時也公開表態支持伊朗國內的示威行動。他日前在社群媒體上表示，伊朗正迎向前所未有的自由契機，美國已準備好提供協助。