立即生效！ 川普：「與伊朗做生意國家一律課25%關稅」
鉅亨網編譯羅昀玫
美國總統川普週一 (12 日) 示，任何與伊朗進行商業往來的國家，將面臨美國加徵 25% 關稅的措施，新關稅措施立即生效。
川普週一盤後在自家社群平台 Truth Social 發文宣布這項決定，並強調該命令「最終且具決定性」，未留下任何協商空間。
值得注意的是，中國是伊朗的主要貿易夥伴之一。
截稿前，白宮尚未對外說明關稅的具體執行方式與適用細節，也未立即回應媒體對進一步資訊的詢問。
外界普遍認為，此舉顯示川普政府正加大對伊朗的經濟施壓力道，試圖透過貿易與關稅手段進一步孤立這個中東石油大國。近期伊朗國內爆發並持續擴大的反政府抗議活動，已引發國際社會高度關注。
根據相關報導，近幾週已有數十名示威者在鎮壓行動中喪生。川普先前曾警告，若伊朗當局持續對抗議群眾採取暴力行動，美國不排除採取軍事手段回應。
川普同時也公開表態支持伊朗國內的示威行動。他日前在社群媒體上表示，伊朗正迎向前所未有的自由契機，美國已準備好提供協助。
此番言論與最新的關稅措施，顯示美方對伊朗政策正同步從政治、經濟層面全面升溫。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 若最高法院裁定關稅違法 川普：「我們就完蛋了」
- 川普壓力下不再隱忍！鮑爾為Fed制度劃下紅線 市場真正該擔心什麼？
- 川普政府砸1.5億美元入股ATALCO 打造美國唯一大型鎵生產商
- 川普政府手伸進Fed！摩根大通示警美股短線風險
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇