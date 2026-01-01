鉅亨網編譯段智恆 2026-01-15 02:30

《華爾街日報》(WSJ) 周三 (14 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 理事米蘭 (Stephen Miran) 公開批評多位全球央行官員在美國司法部對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 展開刑事調查之際，聯名聲援鮑爾的作法，直言這類行動已逾越央行應有的職責界線。

Fed理事米蘭批評央行同儕 聲援鮑爾已逾越分際(圖：REUTERS/TPG)

米蘭是由美國總統川普任命的 Fed 理事。他於周三在希臘雅典舉行的一場經濟學會議問答環節中表示，央行官員不應介入與貨幣政策無關的國內事務，更不該跨國發聲。

‌



米蘭批評央行同儕聲援鮑爾：已逾越政策分際

米蘭指出，近期由多名全球重量級央行官員聯名、為鮑爾辯護的信函並不恰當。他認為，央行官員的職責應聚焦於貨幣政策本身，而非捲入政治或司法爭議。

他表示，自己不認為央行官員介入非貨幣政策議題是合適的行為，尤其是在其他國家的內政或司法問題上，更不應公開表態。米蘭的說法，與近期多名 Fed 官員力挺鮑爾、或強調央行獨立性的立場形成對比。

Fed 日前證實，已收到美國司法部針對鮑爾去年夏天在國會就總部整修工程作證內容所發出的傳票，使川普政府與 Fed 之間的緊張關係明顯升高。鮑爾則強烈反駁，認為相關調查是川普政府試圖藉由司法手段，迫使 Fed 大幅降息的藉口。

淡化調查衝擊 米蘭稱通膨趨勢不受影響

對於司法部調查是否可能損及 Fed 在對抗通膨上的公信力，米蘭予以否定。他表示，通膨本身正受到更深層的經濟趨勢影響，並持續朝正確方向發展，與政治層面的爭議無關。

米蘭指出，包括住房成本降溫等結構性因素，正逐步推動通膨回落，其影響力將超過圍繞央行獨立性的政治討論。他直言，這些政治雜音不會改變通膨走勢。

米蘭並未直接評論司法部調查本身的正當性，但其態度明顯不同於近期部分 Fed 官員對調查提出的憂慮。包括摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 日前即警告，相關爭議可能動搖市場對 Fed 的信任。

值得注意的是，米蘭的 Fed 任期背景頗為特殊。他在 2025 年大部分時間擔任川普的首席經濟顧問，並在被提名進入 Fed 後選擇請假而非辭職，引發外界對其政策立場是否受白宮影響的疑慮。米蘭則表示，自己進入 Fed 後，將獨立履行職責。