鉅亨網編譯段智恆 2026-01-15 01:32

《彭博》周三 (14 日) 援引知情人士消息報導，台灣高層官員正前往華府，推動一項延宕多時的貿易協議，內容包括調降美國對台灣出口商品的關稅，並擴大台灣對美投資。此行被視為台美談判進入關鍵階段的重要訊號。

消息人士指出，行政院副院長鄭麗君與台灣貿易代表楊珍妮預計於周三深夜或周四 (15 日) 清晨抵達華府，並計劃在接下來幾天，與川普政府官員會晤。由於此行尚未對外公布，相關人士要求匿名。

目前尚不清楚哪些美方官員將參與會談，也不確定美國總統川普是否會親自介入；此外，雙方是否能在此次訪問期間拍板定案，仍有變數。白宮、美國貿易代表署、美國商務部以及駐美台北經濟文化代表處，均未立即回應置評請求。

不過，這趟行程顯示，華府與台北歷經數月磋商後，相關談判已逐步進入收尾階段。知情人士表示，依目前討論中的協議架構，美國對台灣進口商品的關稅，將自現行的 20% 下調至 15%，與日本、南韓去年與川普政府達成協議後的水準一致。

若協議順利簽署，將被視為台灣的一項重要外交與經貿成果。台北一名高層官員表示，台灣希望能在川普與中國國家主席習近平預計於 4 月會晤前，完成協議。對川普而言，這也意味著可再度宣示其貿易政策促使海外關鍵製造商加碼赴美投資的成果。

然而，促成台美協議，也可能需要川普政府在對中關係上進行細緻拿捏。任何與台灣的正式經貿安排，皆可能引發北京反彈；中國主張台灣為其領土一部分，但台灣並不接受此一立場。