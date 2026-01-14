鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-14 20:43

近期民眾於網路上分享，明明名下無車卻收到「46 元停車費或通行費」之催繳郵件或簡訊。交通部高速公路局近期表示，有不肖分子透過不法手段取得民眾聯繫資訊，企圖以「亂槍打鳥」方式，誘導民眾點擊連結線上刷卡，提醒民眾，「正港」ETC 郵件或簡訊，一定有會車號提供且不會有繳費連結，民眾請直接刪除勿受騙。

高公局副局長陳宏仁表示，近來發現國道 ETC 詐騙訊息，主要有 3 種類型，包括：有讓人看起來像是自動化系統發送，而非人為發送的偽專業「系統動作」型；能精準鎖定開車族使用與遠通電收高度相關的業務詞彙，例如針對目標的「停車業務」型；以及利用小額欠費與法律後果，來誘導點擊的「費用與限制」型等，請民眾慎防這些可疑郵件或簡訊，切勿點擊或操作不明網址，以免遭盜取帳號及金錢。

也因應詐騙方法更新，高公局提供四招辨識方法予民眾：

一、無車號：因詐騙集團無法精準取得車號，常以「公告字號」、「案件編號」或「郵件代碼」等魚目混珠，因詐騙集團無法精準取得車號。

二、有連結：官方通知僅為善意提醒，絕對不會在訊息中附帶繳費網址要求線上刷卡。

三、小金額：刻意編造 37、40、46 元等小額數目，企圖利用民眾對小錢較不設防的心理降低戒心。

四、催時效：訊息常提及「滯納金」法律後果，或要求於「今日午夜 12 時前」完成繳費，利用時效性壓力使受害者來不及查證。

高公局業務組科長呂理強表示，為防止詐騙，高公局目前偕同遠通電收除透過各式管道，如公益託播、警廣、ETC App 推播、FB 高速公路粉絲團等持續加強宣導外，並利用警察局 165 反詐騙通報系統共同打擊詐騙，以阻斷詐騙訊息，經與遠通公司積極聯防，也在去 (2025) 年成功阻斷約 500 餘件與 ETC 相關之詐騙網址。若民眾遇到可疑訊息，請撥打 165 專線或電洽遠通電收 24 小時客服專線查證。