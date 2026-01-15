鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-15 17:52

凱擘大寬頻今 (15) 日宣佈與韓國電信 KT 簽署合作備忘錄，凱擘大寬頻董事長暨台灣有線寬頻產業協會理事長王鴻紳會後針對廣電法規修法進度釋出最新看法，他指出業界目前已凝聚高度共識，將積極爭取黨政軍投資條款門檻放寬至 2％，並主張排除政府基金的純財務性投資，以解決長年困擾產業的資金限制。

針對俗稱黨政軍條款的投資限制，王鴻紳指出，過去法規要求零持有的標準過於嚴苛，導致許多上市公司因政府四大基金在公開市場買入股票而被迫違法，雖然先前朝野協商曾提及 1％的放寬幅度，但考量實際運作與產業彈性，業者一致期盼能將門檻調整為 2％以徹底解決爭議。

王鴻紳表示，目前相關修法進度正處於關鍵階段，其中攸關黨政軍條款解禁的《衛廣法》第 5 條修正案仍待朝野協商凝聚共識。至於涉及頻譜使用權延展的《衛廣法》第 64 條修正案，近期已順利三讀通過，讓業者能有更充裕時間進行數位轉型佈局。