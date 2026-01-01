前歐洲央行總裁：聯準會若成川普「最聽話僕人」 恐毀全球金融穩定

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-15 02:21

根據《CNBC》周三 (14 日) 報導，前歐洲央行 (ECB) 總裁 Jean-Claude Trichet 警告，川普對聯準會的攻擊對全球金融體系有「嚴重」影響，川普政府正試圖顛覆已開發經濟體近 50 年來的央行獨立共識。

前歐洲央行總裁警告川普攻擊聯準會影響深遠。(圖:Reuters/TPG)

聯準會主席鮑爾周日透露，司法部已對聯準會總部 25 億美元翻修案展開刑事調查。鮑爾說，這是政治攻擊，因為聯準會拒絕屈服於川普要求更快更大幅度降息的壓力。

周二，全球央行行長，包括英國央行總裁 Andrew Bailey 和歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 發表聯合聲明力挺鮑爾。

Trichet 也曾任法國央行總裁，他批評，川普這種做法就像制度薄弱的新興市場那樣干預央行，「情況極為嚴重」。

「聯準會成為行政部門最聽話的僕人，並非美國憲法所期待的。聯準會對國會負責，而非行政部門，」他說。

芬蘭央行總裁 Olli Rehn 警告，若聯準會信譽受損，全球通膨可能結構性上升。

Trichet 指出，美國兩黨都支持「花愈來愈多錢」，讓經濟和政治變脆弱。他說，現在的債務占 GDP 比例，包括公共和私人債務，比雷曼兄弟倒閉前還高，但「考慮到存在的風險，市場反應太過平靜」。

Trichet 警告，如果聯準會失去獨立性，可能對全球經濟和金融的整體穩定造成巨大傷害。「我們處在全球經濟極度脆弱的狀況，這是為什麼美國行政部門與聯準會關係不穩定極其令人擔憂。」他說。