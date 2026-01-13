鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-13 09:30

據《路透》報導， 惠譽國際信用評級公司 (Fitch Ratings) 周一 (12 日) 表示，聯準會 (Fed) 維持獨立性，是其給予美國主權信用評級 AA + 的關鍵支撐因素。

惠譽評級資深董事 Richard Francis 指出，在評估美國主權評級時，惠譽將持續關注治理架構的演變，包括「制度性的制衡機制」，以及聯準會在維持低且穩定通膨方面的表現。

惠譽發表上述評論之際，川普政府已表示，可能因聯準會總部翻修工程相關事宜，對聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 去年夏天在國會作證內容提起訴訟。鮑爾則將此舉形容為試圖藉機加強對央行與貨幣政策影響力的「藉口」。

另一家信評機構標普全球 (S&P Global Ratings) 曾指出，聯準會的公信力是美國主權信用評級的重要優勢之一。標普全球在去年 10 月的一份報告中表示，若政治發展削弱美國制度的健全性、長期政策制定的有效性，或影響聯準會的獨立性，信用評級可能面臨壓力。