鉅亨網編譯段智恆 2026-01-15 03:00

在美國總統川普推動的新一輪關稅政策與外交路線攪動全球秩序之際，中國國家主席習近平正迎來一波接連造訪北京的外國領袖。從亞洲到歐洲，多國政府在面對美中關係重新洗牌之際，紛紛選擇主動修補與中國的經貿與外交關係，以免在大國博弈中被邊緣化。

川普關稅戰改寫全球外交動線！為何西方領袖此刻選擇走向北京？(圖：REUTERS/TPG)

這股「訪中潮」始於本月初南韓總統李在明訪問中國，成為 2019 年以來首位赴中的南韓元首，象徵雙邊關係明顯回溫。加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 也將於本周稍晚抵達北京，結束渥太華與北京近十年未進行元首互訪的空窗期。接下來，英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 預計數日後訪中，德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 也被視為下月潛在訪客。

川普關稅戰餘波 未被排擠成為西方領袖共同焦慮

觀察人士指出，這波外交動向的背景，與川普主導的全球關稅戰密切相關。去年，美國以關稅手段對盟友與對手同時施壓，迫使多國承諾鉅額投資、重新評估對美依賴程度。如今，在美中關係出現短暫緩和之際，西方國家領袖紛紛選擇搶先與北京接觸。

亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員湯瑪斯 (Neil Thomas) 形容，川普正在引發西方世界的「外交錯失恐懼症」，各國領袖擔心在美中重新互動的過程中被排除在外，因此急於與習近平建立直接溝通管道。

北京藉勢操作外交棋局 日韓成為對比焦點

在西方領袖競相訪中之際，北京也藉機重塑區域外交布局。中國正試圖孤立日本首相高市早苗，後者先前發言暗示若中國對台動武，日本可能動用軍事力量，引發北京強烈不滿。

在一場精心安排的時點下，中國商務部於南韓總統李在明訪中期間，宣布對日本祭出出口限制。李在明隨後迅速澄清，強調南韓與亞洲主要經濟體的關係同等重要，顯示北京此舉在區域內產生即時政治效應。

稀土成談判關鍵 各國爭取鬆綁出口管制

除了外交與安全考量，稀土與關鍵礦物供應也是各國領袖今年紛紛造訪北京的重要原因。中國在全球關鍵礦物供應鏈中占據主導地位，成為西方經濟體難以迴避的現實。

去年 10 月，川普與習近平達成貿易協議，北京同意暫停對部分關鍵礦物實施更嚴格的出口管制，期限為一年。川普將該協議形容為「世界的勝利」，但西方國家仍希望直接向中國爭取更明確的供應保證。

德國外交部長瓦德福 (Johann Wadephul) 去年 12 月訪中後表示，雙方在確保關鍵金屬供應方面取得進展，北京釋出願意以建設性方式處理歐洲訂單的訊號。與此同時，七大工業國 (G7) 財政部長與其他國家官員本周也在華府會面，討論如何降低對關鍵礦物供應鏈的脆弱性。

歐洲務實轉向 政權更替加速對中修補

多國政府雖對中國大量出口商品衝擊本國產業抱持疑慮，但整體態度趨於務實。法國總統馬克宏去年 12 月訪中後曾直言，這對歐洲工業而言是「生死攸關」的問題，但仍選擇維持對話。

歐盟本周也決定考慮以「最低價格機制」取代自 2024 年起對中國電動車課徵的關稅，試圖為雙方貿易爭端劃下休止符。此前，北京已對歐洲乳製品、豬肉與白蘭地採取反制措施。

加拿大方面，中國預計在卡尼訪中期間，爭取渥太華鬆綁對中國電動車徵收的 100% 關稅，作為交換，北京將考慮放寬對加拿大油菜籽產品的限制。英國首相施凱爾此行也希望為低迷的經濟成長爭取實質成果，同時必須權衡國內對中國國安風險的疑慮。

分析指出，這波對中修補，也與多國政權更替有關。加拿大新任總理卡尼接替曾因引渡爭議與北京交惡的杜魯道；英國工黨政府取代過去頻頻批評中國人權議題的保守黨；南韓新政府則對北京採取較溫和路線。