鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-14 08:50

美國司法部針對聯準會主席鮑爾發出傳票的消息，更再度觸動市場對聯準會獨立性的敏感神經，引發「拋售美國」（Sell America）交易浮現。儘管美股、公債與美元的即時反應相對溫和，但投資人對政策不確定性、利率前景與美國資產信心的疑慮，正逐步升高，後續走勢仍存在不小變數。

根據《Business Insider》報導，即便以過去屢屢撼動市場的風格來看，美國總統川普近期的動作仍顯得格外頻繁，幾乎每一步都牽動金融市場神經。

就在一週多前，川普公開呼籲美國能源業者投資委內瑞拉的重建與能源振興計畫，消息一出，帶動石油類股強勁上漲。

緊接著的幾天內，他又對國防產業出手，先要求軍工企業停止股票回購與配發股利，隨後再以高達 1.5 兆美元的國防支出承諾緩和市場情緒，讓防務類股劇烈震盪。

川普政府引起的最新一波重大市場動盪，始於週日（11 日）傳出的消息：美國司法部（DOJ）因聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）就聯準會大樓整修工程所作的證詞，向聯準會發出傳票。

近年來市場已多次表明，任何挑戰聯準會獨立性的舉動，都容易引發強烈反彈。

所謂的「拋售美國」便是其中交易典型反應，也就是投資人同時拋售美國股票、美國公債與美元資產。

週一的市場走勢，雖然稱不上歷來最劇烈的一次「拋售美國」行情，但仍讓三大資產類別承受不小壓力。

美股：短線下挫後回穩

在最初出現本能式的急挫反應後，美國主要股市指數最終以小幅上漲作收。相較於過去針對聯準會的攻擊所引發的市場反應，這次的波動明顯較為溫和。

部分投資人或許已經開始採取所謂的「TACO 交易」，預期川普最終會「臨陣退縮」，並緩和其立場。

也有可能，市場此時已經習慣鮑爾對川普的言論不予理會，持續推進既定方向。此外，鮑爾的任期也只剩下四個月。

摩根大通證券交易部在發給客戶的報告中指出，在司法部對聯準會發出傳票之後，股市仍須保持謹慎。

該機構表示，這一系列最新的威脅，使最高法院即將就川普是否有權解職聯準會理事庫克（Lisa Cook）所作出的裁決，顯得更加關鍵。

美債：殖利率溫和上揚

美國 10 年期公債殖利率週一一度上升最多約 4 個基點，隨後漲幅收斂。

在所謂的「拋售美國」交易中，投資人拋售以美元計價的債務工具，這類走勢相當常見。不過，和股市一樣，這次的反應仍屬溫和。

由於市場對此事件反應有限，焦點反而轉向上週公布的 12 月就業報告。該數據促使摩根大通首席美國經濟學家調整降息預測，預計聯準會在 2026 年將不會降息，並可能在 2027 年升息。

如果「拋售美國」的市場敘事以任何形式持續存在，且市場最終認定聯準會的降息循環確實已經結束，則可預期美國公債殖利率將再度走高。

美元：延續弱勢格局