鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-14 06:36

在卸下波克夏海瑟威執行長職務前的最後一段時間，「股神」巴菲特依然沒有放棄尋找那筆足以改變全局的「大象級」收購標的 。

儘管公司手握創紀錄的龐大現金部位，但在巴菲特眼中，市場上始終缺乏價格合理、且規模足以對集團產生實質影響的投資標的。

現年 95 歲的巴菲特已於 2026 年初將執行長職務交棒給阿貝爾 (Greg Abel) 。

巴菲特去年 5 月接受 CNBC 專訪時直言，交易規模從來不是限制，真正的問題在於外在環境與投資機會的稀缺。

巴菲特表示：「如果有人現在告訴我，有一筆 1,000 億美元的好點子，我會立刻坐下來談，」。這段先前未公開的訪談，收錄於 CNBC 專題節目《華倫・巴菲特：一生與傳承》。

目前擔任董事長的巴菲特指出，波克夏正面臨一個矛盾局面。公司資金極為充裕，第三季底現金部位攀升至 3,816 億美元的歷史新高，但 2025 年並未出現任何他認為「價格合理、規模夠大」的投資標的。

他說：「我們確實還是買了一些東西，但對整體而言只是小數目。不過，如果條件合適，我今天下午就能花掉 1,000 億美元。」

波克夏近年最大的一筆併購，發生在去年 10 月，當時公司以 97 億美元現金收購西方石油旗下化工部門 OxyChem，這也是自 2022 年以 116 億美元收購 Alleghany 以來，規模最大的一樁交易。

波克夏現金部位持續累積，部分原因在於巴菲特大幅減碼兩大核心持股，蘋果與美國銀行。

巴菲特一再強調，自己並不樂見公司長期持有過多現金。他長期警告，現金並非理想的長期資產，但同時也認為，企業必須保有足夠的流動性，以因應不可預期的風險。

他說：「我寧願擁有 1,000 億美元，加上一家以合理價格買進的優質企業，也不願只是抱著 1,000 億美元現金。」

他將現金比喻為氧氣，平時存在感不高，但在關鍵時刻不可或缺。

巴菲特稱：「你永遠都需要它，因為你不知道市場會發生什麼事，也不知道企業經營環境會怎麼變化。」