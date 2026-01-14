鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-14 10:50

電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 旗下話題性十足的電動皮卡 Cybertruck，正面臨銷售動能急速降溫的現實考驗，銷量表現與執行長馬斯克的高調預期出現明顯落差。

特斯拉Cybertruck銷量急凍！年減近七成、馬斯克豪言與市場現實落差擴大。（圖：Shutterstock）

根據《Business Insider》報導，汽車數據機構 Cox Automotive 於週二（13 日）公布的數據顯示，特斯拉去年在美國僅售出 20,237 輛 Cybertruck，市場對馬斯克口中「末日生存利器」的電動皮卡熱情明顯退燒。

與 2024 年相比，Cybertruck 銷量幾乎腰斬；而在 2025 年第四季，年減幅度更高達 68%。

這樣的成績，與馬斯克在 2023 年量產前喊出的「年銷 25 萬輛」目標，形成強烈對比。

Cybertruck 曾累積超過 100 萬筆預訂，然而，首批量產車款定價超過 7.9 萬美元，遠高於馬斯克 2019 年曾暗示的近 4 萬美元水準，讓不少潛在買家卻步。

此後，Cybertruck 市場需求持續低迷。值得注意的是，銷量下滑並非唯一阻礙。

自 2023 年上市以來，Cybertruck 已累計發生 10 次召回。部分問題可透過軟體更新解決，但也有不少涉及結構或硬體層級的瑕疵。

特斯拉曾因油門踏板可能卡死在全油門狀態、選配越野燈條可能脫落飛出，以及尺寸誇張的雨刷故障等問題，多次發出召回通知。

同時，Cybertruck 極具辨識度的不鏽鋼外型設計，不僅為特斯拉帶來顯著的生產挑戰，也意外讓這款稜角分明的電動皮卡成為眾矢之的。

去年 3 月，就有多名車主表示，在外界反彈馬斯克於「政府效率部門」（Department of Government Efficiency）推動聯邦支出刪減政策的氛圍下，他們的 Cybertruck 遭遇蓄意破壞，甚至受到言語騷擾。

為挽救 Cybertruck 銷量低潮，特斯拉開始調整產品定位。《Business Insider》今年 4 月就指出，特斯拉正悄悄將 Cybertruck 重新塑造成「勞動階層用車」。

此外，馬斯克旗下的火箭公司 SpaceX 也已接收數量不明的 Cybertruck 作為內部用途。

不過，與特斯拉其他車款不同，Cybertruck 的銷售版圖相當有限。目前僅在美國、墨西哥、加拿大，以及近期開賣的南韓販售。

由於 Cybertruck 採用龐大的不鏽鋼車身，加上外型稜角銳利，幾乎不可能進入歐洲與中國這兩個特斯拉最重要的電動車市場。

此外，特斯拉去年也在阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯與卡達推出 Cybertruck，但這些產油國充電設施不足，電動車銷量本就偏低，市場成效有限。

電動皮卡全面降溫，特斯拉難獨善其身

事實上，馬斯克並非唯一一位見證大型電動皮卡藍圖受挫的車廠領導人。

福特汽車 (F-US) 2025 年僅售出略高於 2.7 萬輛 F-150 Lightning，並宣布將以續航里程可達 700 英里的長續航油電混合車型取代純電版本。

隨著美國 7,500 美元電動車稅收抵免結束，「電動車寒冬」逐漸成形，其他車廠也紛紛放棄了電動皮卡的研發。

Stellantis (FCAU-US) 已於 9 月取消全電動 RAM 皮卡的開發計畫；同時，福特與通用汽車 (GM-US) 也表示，在電動車策略轉向導致累積數十億美元成本之際，未來將加碼生產燃油皮卡。

至於 Cybertruck 的未來走向，市場仍難以判斷。特斯拉已於去年 9 月悄悄將價格較低的後輪驅動版本，於上市僅五個月後自官網下架，而傳聞中的「小型 Cybertruck」計畫至今仍無下文。

目前，Cybertruck 在美國的起售價仍約 8 萬美元。

儘管銷量表現低迷，馬斯克公開態度依舊樂觀，仍頻頻在 X 上為 Cybertruck 背書。