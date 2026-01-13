鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-13 08:05

投資人原本普遍預期，美國聯準會（Fed）將在 2026 年降息兩次、每次 1 碼（25 個基點），但摩根大通 (JPM-US) 最新看法卻為市場潑下一盆冷水，直言恐怕不會看到任何降息。

根據《Business Insider》報導，摩根大通指出，美國經濟在 2026 年有望出現就業與 GDP 成長同步加速的情況，加上核心消費者物價指數（CPI）也將超過 3%，將使聯準會在政策上難以為進一步降息提出正當理由。

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示：「在這樣的宏觀經濟背景下，我們不認為新任、立場偏鴿的聯準會主席能夠說服聯邦公開市場委員會（FOMC）進行降息。」

他並表示：「我們現在預期，聯準會將在整個 2026 年維持利率不變，下一個政策動作將是在 2027 年稍晚時候轉為升息。」

從市場預期來看，根據 CME 的 FedWatch 工具，投資人仍押注 2026 年出現兩次降息的機率為 32%，一次降息的機率為 25%，三次降息的機率為 22%；另有約 8% 的機率認為聯準會將全年按兵不動。

與此同時，美國總統川普預計在未來數月內任命新一任聯準會主席，新任期將於 5 月展開，為期四年。

川普過去多次公開批評聯準會，並持續施壓要求加快降息步調，甚至主張聯準會短期政策利率應降至約 1%。

然而，目前聯準會的基準利率區間仍維持在 3.5% 至 3.75%，與川普的期待存在明顯落差。

上週末，川普與聯準會的衝突再度升溫。現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）透露，美國司法部已就他去年針對聯準會總部翻修工程的國會證詞，向聯準會發出傳票。

川普先前曾試圖以翻修成本超支為由，作為撤換鮑爾的理由。

對此，鮑爾回應表示：「沒有人，當然也包括聯準會主席，可以凌駕於法律之上，但這種前所未見的行動，必須放在政府持續施壓與威脅的整體脈絡下來理解。」