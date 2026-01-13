鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-13 10:38

美國總統川普再度將矛頭指向信用卡產業，指控大型信用卡發卡機構長期「濫用信用卡」，並揚言若未在其設定期限前對信用卡利率設限，相關業者將「違反法律」。不過，外界指出，在缺乏具體立法的情況下，信用卡業者若拒絕調降費率，實際上將如何構成違法，仍存在高度不確定性。

川普 9 日宣布，他將要求信用卡公司自 1 月 20 日起，最高只能收取 10% 的利率，為期一年，以兌現他在競選期間的承諾，作為其降低民生負擔政策的一環。

市場解讀，此舉恐加劇金融類股的政策不確定性，也可能削弱資金轉向價值型股票的動能，銀行股週一 (12 日) 倒成一片。

川普言論迅速引發金融市場與分析師關注。

富國銀行分析師 Mike Mayo 週一在致客戶報告中直言「令人震驚」，並估算若實施為期一年的 10% 信用卡利率上限，將使大型銀行稅前獲利下滑約 5% 至 18%；對於高度依賴信用卡與相關服務的放款機構，例如第一資本 (Capital One) (COF-US) 與 Synchrony Financial (SYF-US)，影響恐怕更為嚴重，甚至可能侵蝕整體獲利能力。

近年來，美國信用卡利率明顯攀升，遠高於其他消費性貸款，聯準會最新數據，信用卡平均利率已達 22.30%，相較 2020 年的 16.28% 大幅上升。

信用卡發卡機構主要透過向商家與消費者收取利息與手續費獲利，並可加收各類附加費用，長期以來引發高費率爭議。

事實上，限制信用卡高利率並非單一黨派議題。

包括佛蒙特州獨立參議員 Bernie Sanders 與密蘇里州共和黨參議員 Josh Hawley，過去即曾支持限制高額信用卡費率。Sanders 去年在 Hawley 支持下提出信用卡利率上限法案，而川普也在 2024 年競選第二任期期間，公開主張對信用卡利率設下 10% 上限。

這個政策構想，為原本被視為數十年來最有利於金融業的監管環境投下變數。

包括美國銀行家協會、銀行政策研究所與美國獨立社區銀行家協會在內的五大銀行業團體，已在川普發文後迅速提出警告，認為利率上限將對低收入借款人造成最大衝擊，尤其是在美國經濟仍顯脆弱之際。

相關團體指出，10% 的利率上限將壓縮信用供給，對仰賴信用卡的家庭與小型企業帶來重大負面影響，並可能迫使消費者轉向監管較少、成本更高的替代性融資管道。

然而，也有市場觀點認為，信用卡利率上限反而可能為部分金融科技業者帶來利多。

瑞穗分析師 Dan Dolev 指出，先買後付 (Buy Now, Pay Later) 業者可能因信用卡吸引力下降而受惠，不過，Affirm (AFRM-US) 週一仍崩跌 6.61%。

隨著本週大型銀行財報季即將展開，相關政策風向也備受關注。