鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-14 12:50

當紐約證券交易所（NYSE）在 2025 年聖誕假期期間大門深鎖、交易員忙著拆禮物時，全球資本市場卻並未真正停擺。根據最新鏈上數據顯示，假期期間，仍有接近 10 億美元的蘋果 (AAPL-US) 、特斯拉 (TSLA-US) 與輝達 (NVDA-US) 股票，在區塊鏈上完成交易。

這並非未來想像，而是 2026 年初正在發生的真實金融場景。數據顯示，代幣化公共股票（Tokenized Public Stocks）的單月交易量已突破 8 億美元，部分月份更一度觸及 10 億美元流動性高峰。

一場無聲、卻影響深遠的金融變革，正在伺服器與程式碼之間悄然展開。

什麼是「代幣化股票」？

換句話說，投資人不再只是持有券商系統中的電子帳目，而是直接擁有一枚代表實際股票權益的數位代幣。

這類代幣通常由合規機構在瑞士等地 1:1 儲備真實股票發行，存在於區塊鏈上，而不是券商的封閉資料庫裡。

與傳統股票交易最大的差異在於運作方式。代幣化股票可在區塊鏈上「全年無休交易」，不受美股開盤時間限制，且交易完成後幾乎能即時結算，無須等待傳統市場常見的 T+1 或 T+2 交割流程。

簡單來說，這種模式等同於讓股票具備了數位現金的流動性：投資人可在任何時間、任何地點，將代表股票權益的代幣快速轉移給全球另一端的用戶，同時仍保有原本股票的分紅與表決權利。

「隱形爆發」背後：不只是投機熱潮

根據 Bitget 與 Jupiter 等交易平台的鏈上數據，2025 年底市場浮現一個值得注意的轉變：代幣化股票的交易量，已不再單純隨著加密貨幣投機情緒起伏，而是逐步走出一條由實際使用需求支撐的獨立成長軌跡。

這背後的關鍵原因在於，這波成長並非由散戶推動，而是來自機構資金的重新布局。

數據最能反映市場真實樣貌。這次被形容為「隱形爆發」的現象，並未伴隨迷因幣式的高調炒作，而是在相對低調的情況下，由機構透過系統化、演算法化配置悄然推進。

從資金結構來看，2025 年初，機構投資人僅占代幣化股票市場的約 39.4%，多數參與者仍是嘗試新工具的散戶；然而到了年底，機構占比已大幅躍升至 82%，市場主導權出現明顯轉移。

這樣的變化，形同一道快速拉開的差距，代表當多數一般投資人仍在觀望這類新型資產是否可靠時，華爾街資金早已用實際投入完成布局，等同提前為未來的金融基礎架構投下贊成票。

在全球經濟不確定性升高的環境下，持有大量美元穩定幣（如 USDC、USDT）的大型投資者，也面臨新的資產配置壓力。

單純持有現金已難以滿足收益需求，市場迫切需要兼顧流動性與報酬的標的。

在此背景下，鏈上的美股與美債成為理想選項。投資人無須將資金撤離區塊鏈體系，就能直接配置全球核心資產，既保有流動性，也取得收益來源。

高速區塊鏈成為關鍵基礎設施

代幣化資產能夠快速放大規模，關鍵不只在於金融需求，更取決於底層區塊鏈效能的躍進。

這個局面，正被以 Solana 為代表的新一代高效能公鏈徹底翻轉。

在 Solana 生態系中，Jupiter Exchange 已成為最具代表性的去中心化交易聚合平台之一。根據最新數據，該平台目前每月處理的代幣化資產交易量，已逼近 2 億美元。

換言之，僅憑一個去中心化協議，就能承載與中型券商相當的股票交易規模，且整個流程完全不依賴任何集中式交易所或傳統結算機構。

從 2025 年 8 月至 12 月的數據來看，Jupiter 上的代幣化資產交易量呈現明顯的階梯式成長，並在 11 月衝上約 1.96 億美元的歷史高點。

特別是 10 月至 11 月之間的跳升，幾乎與市場對現實世界資產（RWA）需求急速升溫同步。

這樣的變化，不只是成交金額增加，更反映出使用者行為正在轉變：投資人正逐步從傳統券商體系，轉向鏈上交易平台，且過程安靜卻迅速。

機構資金之所以偏好鏈上環境，另一個關鍵原因在於 DeFi 的高度可組合性。在傳統市場中，股票主要功能是持有或買賣；但在鏈上，資產用途被大幅延伸。

以代幣化特斯拉股票為例，投資人不僅可透過價格波動獲利，還能直接將其作為抵押品，在 Jupiter Lend 等協議中借入資金，或用作衍生性商品交易的保證金。

三方勢力競逐未來定價權

隨著代幣化股票交易量快速攀升，市場版圖也逐漸清晰。一場圍繞未來資產定價權與交易主導權的競爭，正在「三個」截然不同的勢力之間展開。

勢力一：金融科技巨頭（以 Robinhood 為代表）

首先進場的是以 Robinhood (HOOD-US) 為代表的金融科技公司。

Robinhood 執行長 Vlad Tenev 曾形容，代幣化資產就像一套能將金融商品送往全球市場的高效率運輸系統，擴散速度難以阻擋。

面對美國本土監管環境的複雜性，Robinhood 選擇從海外市場切入，率先在歐洲推出超過 200 種代幣化美股產品，使當地投資人無須經歷繁瑣的跨境開戶流程，也能即時參與美股交易。

更進一步，該公司已著手研發自有的 Layer 2 區塊鏈架構，企圖在未來掌握交易與結算的底層基礎設施。

面對鏈上市場持續吸走流動性，傳統金融體系的核心角色也開始正面回應。

這項構想，象徵代幣化股票正試圖從市場邊緣走向制度核心。

勢力三：原生加密力量

第三股力量則來自加密產業本身。

老牌加密交易所 Kraken 近期收購代幣化股票發行商 xStocks 幕後推手 Backed Finance，就是對挑戰傳統華爾街「定時開市、定時收盤」交易模式的明確表態。

Kraken 的目標，是打造真正不受時區與營業時間限制的美股交易環境，讓全球投資人能在任何時間參與市場，進一步凸顯鏈上金融與傳統市場之間的結構差異。

為何是現在？宏觀環境成為推力

代幣化股票交易量快速擴張，並不能單純視為技術進步的自然結果，而是 2025 至 2026 年宏觀經濟條件交互作用下的產物。

其中，最核心的推動力量，來自市場對資金使用效率極限化的追求。

從結算機制的差異即可看出這場變化的本質。傳統金融體系中，股票交易多採 T+2 交割制度，資金往往需等待近 48 小時才能真正完成結算。

相較之下，在 Solana 等高效能區塊鏈上，交易確認幾乎可於瞬間完成，結算時間甚至不到 1 秒。

在高利率與資金成本居高不下的環境中，時間就是金錢。對資金規模龐大、周轉頻繁的投資機構而言，資金被鎖定數十小時，代表著實質成本與機會損失；而鏈上接近即時的結算機制，則能大幅提升資金流動速度。

對高頻交易策略與跨國資本調度來說，這不僅是流程上的改善，而是整個市場運作邏輯的轉變。

也正因如此，資金的目標不再只是配置美股本身，而是轉向以更高效率完成交易的「鏈上美股」。

當「股票市場」的界線開始消失

這樣的推論乍聽之下或許過於前衛，但相關研究已開始描繪一個長期結構性的變化方向：傳統意義下的「股票市場」概念，可能逐步被重新定義，甚至被更大的資產框架所取代。

取而代之的，將是一個高度整合的「統一資產市場」。在這樣的體系中，資產之間的界線將不再涇渭分明。

股票、債券、不動產與大宗商品，最終都可能以區塊鏈上的數位代幣形式存在，並在同一套基礎架構中流通。

在高度數位化的環境下，資產流動方式也將徹底改變。跨國轉移不再需要仰賴銀行體系或繁複的法律與中介程序，投資人理論上可直接以所持有的不動產代幣，交換另一個國家基礎建設或收益權相關的資產代幣，流程接近即時完成。

同時，資產權益本身也具備可程式化特性。未來，企業分紅或收益分配，可能不再需要人工公告與等待流程，而是由智慧合約在條件達成時自動執行，將對應的穩定幣直接分配至投資人錢包。

從市場規模來看，這並非空想。波士頓諮詢集團（BCG）就預估，全球資產代幣化市場規模，將從 2022 年約 0.31 兆美元，成長至 2030 年的 16 兆美元，整體曲線呈現加速擴張趨勢。

若以當前每月約數億美元的交易量作為起點，市場仍處於成長曲線的早期階段。