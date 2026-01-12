鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-12 13:20

隨著伊朗國內一系列騷亂持續擴大，死亡人數不斷攀升，具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」分析指出，一場新的戰爭似乎已經「一觸即發」，種種跡象表明，美國和以色列，很快就會對伊朗發動攻擊。

牛彈琴表示，美國對伊朗動手背後的邏輯與誘因大約有三點：

第一是目前伊朗正處於歷史性脆弱期。據外媒報導，近期伊朗在德黑蘭及其他城市爆發的騷亂已造成大量傷亡，使國內陷入數十年來最嚴重的動盪。

而此時若遭到外部打擊，對伊朗政權而言可能是致命一擊。牛彈琴指出，國際政治的現實之一是，強權往往能抓住弱勢一方最脆弱的瞬間，並加以利用。

其次，是因為以色列與美國總統川普正面臨巨大誘惑。長期以來，伊朗都是以色列和美國最主要的戰略對手，然而在歷史上，包括卡特、雷根在內的多位前美國總統在處理伊朗問題時都曾遭遇挫折。

而如今，如果伊朗政權出現變局，中東局勢可能徹底改寫，對美國和以色列兩國都是空前的地緣政治利好。

牛彈琴指出，在這種情況下，以色列能否保持克制，以及川普是否能抵擋完成雷根等歷屆總統無法完成的任務，皆是目前主要的關注點。

最後，則是川普正面臨其政治承諾造成的決策壓力。過去，川普就曾多次公開鼓勵伊朗民眾反抗，並警告伊朗政府，如果對抗議者動武，美國也將出手干預。

川普甚至強調，伊朗人民追求自由的行動前所未有，而美國已做好支援準備。美國國務院也對外警告稱，不要低估川普的行動力，他一旦承諾便會付諸行動。

而如今，這些政治承諾正成為川普在伊朗問題上不得不面對的重要考量。政治承諾、地緣利益與個人誘惑交織，使川普此次決策格外敏感。

伊朗騷亂：西方眼中的民主抗爭 vs 政府眼中的陰謀

牛彈琴指出，儘管川普性格衝動且言辭犀利，但在涉及高風險行動時，他仍不會輕易做出可能造成重大損失的決策，畢竟眼下的伊朗確實處於脆弱狀態，但該國仍非委內瑞拉。

對於伊朗近期騷亂的成因，美國與西方多將其視為民眾對神職政權的不滿表現，認為民眾訴求民主自由，卻遭到血腥鎮壓。

流亡反對派領袖、伊朗末代國王之子李查 · 巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）指出，在過去 48 小時內，伊朗的傷亡人數甚至超過美國 911 事件，並呼籲川普兌現對伊朗人民的承諾。

他還稱，伊朗民眾以川普之名命名街道，是因為相信他與以往美國總統不同，不會背棄他們。

然而，伊朗政府則對騷亂的解讀截然不同。伊朗總統佩澤希齊揚總統指控，伊朗近期的騷亂，完全是美國和以色列的陰謀，並表示，縱火焚燒宗教場所、砍人頭等行為屬於外部煽動，不代表國內民意。

佩澤希齊揚承諾將傾聽民眾訴求，解決經濟問題，並呼籲全國團結，抵制破壞活動。

在西方觀點中，佩澤希齊揚被視為改革派領袖，而背後的最高領袖哈梅內伊則屬保守派。

伊朗騷亂背後的多重因素：傷亡、經濟不滿與外部壓力

然而，牛彈琴指出，撇開意識形態爭議，一些事實仍十分明確：

其一，伊朗近期爆發的全國性騷亂已造成大量民眾與軍警傷亡。

根據官方數據，殉職的軍警人數已超過 100 人，顯示局勢的險峻與社會動盪的嚴重程度。這些傷亡也提醒外界，社會動盪往往以普通民眾的生命為代價。

其次，儘管騷亂的直接原因主要源自民眾對經濟困境的不滿，但外部因素同樣不可忽視。

去年與以色列的衝突已暴露出伊朗國內情報與安全體系的漏洞，此次全國性的動盪，伊朗聲稱摩薩德介入了部分認知戰行動，並逮捕了多名外國特工。

牛彈琴指出，現代衝突的戰場，早已從傳統前線延伸至民眾的思想與心理層面。

最後則是美國和以色列對伊朗的長期警戒。近期有報導指出，大量美軍轟炸機部署到歐洲，並非單純支援烏克蘭，而更可能是為對伊朗的潛在行動做準備。

美國真的會打伊朗嗎？

針對美國是否真的會對伊朗採取軍事行動，牛彈琴認為，可能性相當高。

這主要是因為以色列在地緣政治上有強烈的介入動機，而川普在政治承諾與個人誘因的影響下，也可能傾向行動。

牛彈琴指出，國際政治的現實是，承諾的持久性往往取決於利益的時效與戰略需求。

根據《路透》報導，美國的干預方式，可能包括網路攻擊、資訊戰與認知戰，甚至可能對伊朗的關鍵部門，如革命衛隊，進行精準打擊，或對高層決策者採取定點行動。

該報指出，川普正計畫於週二（13 日）召集國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）等高層官員，討論最終決策。

值得注意的是，過去對委內瑞拉的閃電行動成功，使川普對快速軍事打擊更具信心。牛彈琴認為，唯一制約川普力量並非他個人的道德考量，而是美軍的準備狀況。