鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-12 18:10

美國總統川普週日（11 日）表示，計畫與 SpaceX 執行長馬斯克通話，討論協助恢復伊朗的網路連線。目前伊朗當局在反政府示威持續延燒之際，已切斷全國網路服務長達四天。

根據《路透》報導，川普在回應媒體提問時指出，若要恢復伊朗網路，馬斯克是合適人選之一。

在回答記者關於是否會與馬斯克的 SpaceX 公司合作的問題時，川普表示：「他（馬斯克）非常擅長這類事情，他擁有一家非常好的公司。」SpaceX 提供名為「星鏈」（Starlink）的衛星網路服務，該服務已在伊朗使用。

截至目前，馬斯克與 SpaceX 均未回應媒體的置評請求。

自上週四（8 日）以來，伊朗全面實施網路封鎖，使外界難以掌握當地情勢。這波示威被視為自 2022 年以來，伊朗針對宗教統治階層規模最大的一次抗議行動。

川普與馬斯克關係再度靠攏

川普與馬斯克的關係近年來起伏不定。馬斯克曾資助川普成功競選總統，並在其後協助推動聯邦政府的大規模削減計畫。

不過，基於馬斯克反對川普主導的重要減稅法案，雙方去年曾公開決裂。

然而，近期兩人關係似乎再度升溫。本月稍早，川普與馬斯克被目擊一同在川普位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）用餐。

此外，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也預計於週一（11 日）造訪 SpaceX 位於德州的設施。

馬斯克的 Starlink 曾多次捲入政治與衝突議題

馬斯克長期支持向伊朗民眾提供 Starlink，以協助繞過政府的網路管制。

2022 年，伊朗在 22 歲女子 Mahsa Amini 死於警方拘留後爆發大規模抗議，當時拜登政府亦曾與馬斯克合作，促成 Starlink 在伊朗的部署。

Starlink 也曾被用於其他動盪或衝突地區，例如烏克蘭。不過，根據《路透》報導，馬斯克在 2022 年烏克蘭一次關鍵反攻行動期間，下令暫停 Starlink 服務，引發外界爭議。

本輪伊朗抗議活動始於 12 月 28 日，最初是因物價飆升引發民怨，隨後演變為針對自 1979 年伊斯蘭革命以來掌權的宗教統治者的全面反抗。

人權團體估計，至今已有數百人喪生。美國人權組織 HRANA 表示，已確認 490 名抗議者與 48 名安全人員死亡，另有超過 10,600 人在短短兩週內遭到逮捕。