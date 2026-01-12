鉅亨網新聞中心 2026-01-12 16:20

微軟 (MSFT-US) 正積極開發一種能讓數據存活一萬年的儲存技術，代號 Project Silica，目標在 2030 年實現 PB（Petabyte）級別的商業化部署，徹底改寫雲端長期存檔的遊戲規則。

微軟研發千年儲存技術！Project Silica玻璃刻資料、2030年挑戰PB級雲端存擋。（圖：Shutterstock）

Project Silica 採用飛秒雷射在石英玻璃內部進行物理雕刻，形成 3D 奈米結構以儲存數據。這套技術並非科幻，而是微軟研究院正在攻克的工程現實。

該技術寫入過程使用飛秒級（千兆分之一秒）雷射脈衝，聚焦在玻璃內部改變折射率，與傳統光碟表面刻錄完全不同。

Silica 可在玻璃內的多個深度層建立 3D 結構，每個體素（Voxel）不僅代表二進位數據，還包含極化與深度資訊，實現真正的 3D 儲存。

讀取則利用快軸偏振顯微鏡（Fast-axis Polarization Microscopy）搭配機器學習算法，以奈米級精度解碼玻璃內結構。與傳統光碟相比，讀取精度大幅提升數個量級。

數據一旦寫入，玻璃便處於物理穩定狀態，無需電力維持數據，完全消除傳統 SSD、HDD 或磁帶的「待機功耗」。

傳統儲存媒介為 2D，如磁盤表面或磁帶薄膜。Silica 則利用玻璃厚度在 Z 軸上疊加儲存層，理論上可達 100 層以上。單片玻璃的儲存密度因此呈幾何級數增長。

目前實驗室已在杯墊大小（75mm x 75mm）的玻璃片上實現超過 7 TB 的容量，而這僅是技術起點。

微軟計畫在 2030 年左右實現單個儲存庫的 PB 級承載能力，並透過 Azure Archive Storage 商業化提供服務。

目標客戶包括國家圖書館、醫院百年病歷、金融合規記錄、好萊塢母帶以及國家情報機構等「冷數據」儲存需求者。

2025-2027 年，微軟將進行工業級優化，降低昂貴的飛秒雷射器成本，並開發自動化玻璃儲存庫系統，內部稱為「機器人螃蟹」，透過高速機械臂在數百萬片玻璃間切換。

到 2027-2030 年，Silica 預期可支持 PB 級集中存放，其儲存密度將遠超現有 LTO 磁帶。

儘管願景宏大，但飛秒雷射器成本、讀寫速度、機械自動化可靠性仍是挑戰。微軟需要在 2027 年前克服工程瓶頸，才能將 Silica 推向市場。

Project Silica 將採用顛覆性的成本模型：寫入成本較高，但儲存維護費用極低；讀取採「按需取回」分層定價；甚至可能推出一次性支付、永久保存的方案，吸引需跨世紀保存數據的文化與科研機構。

此外，Silica 可大幅降低企業碳排放，對 ESG（環境、社會與治理）目標具有額外價值，未來在商業定價上也可能形成溢價。