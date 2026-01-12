鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-12 14:00

根據蘋果公司 (AAPL-US) 最新提交給美國證監會 (SEC) 的代理投票說明書顯示，執行長庫克 (Tim Cook)2025 年的總薪酬為 7429.48 萬美元，較 2024 年的 7461 萬美元微幅下降約 0.4%。

若以庫克 2025 年的薪酬計算，他足以購買 92984 台 iPhone 17。

薪酬結構與行業對比

庫克的薪酬由四大支柱組成：300 萬美元的基本工資 (自 2016 年起未調整)、5750 萬美元的股票獎勵、1200 萬美元的績效獎金，以及約 176 萬美元的其他補償 (包含安保、私人航空出行及保險等費用)。此次薪酬微降的主因，在於股票獎勵較前一年減少了 60 萬美元。

橫向對比科技產業，庫克的收入處於中等。相較之下，微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉 (Satya Nadella)2025 財年薪酬達 9650 萬美元；而特斯拉執行長馬斯克則以約 8 億美元的薪酬位居榜首。

此外，文件也揭露了蘋果其他高管的待遇——營運長 Sabih Khan 獲 2700 萬美元，財務長 Kevan Parekh 則為 2240 萬美元。

股市表現與業績預測

儘管蘋果股價在 2025 年創下歷史新高，市值穩定在 4 兆美元左右，但其 11.5% 的年度漲幅仍落後於標普 500 指數 (16.6%) 及那斯達克 100 指數 (20.4%)。2026 年初，蘋果市值一度被 Alphabet(GOOGL-US) 反超，這是自 2019 年以來首次。

在產品端，2025 年 9 月推出的 iPhone 17(售價 799 美元) 是營收關鍵。雖然大中華區營收下滑 3.6%，成為全球唯一退步的市場，但庫克對未來充滿信心，預計 12 月季度的營收將成長 10% 至 12%，達到 1367 億至 1392 億美元之間，創下公司歷史新高。

