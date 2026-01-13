鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-13 13:50

OpenAI 周一 (12 日) 宣布收購健康科技新創公司 Torch，據悉交易金額約為 6000 萬美元，是該公司拓展人工智慧 (AI) 醫療版圖的又一舉措，有助於整合患者健康資料。

OpenAI擴展健康AI版圖：收購Torch打造「統一醫療記憶」系統 (圖:Shutterstock)

Torch 正在打造一套「統一醫療記憶」的人工智慧系統，目標是將患者的健康資料整合到一個平台中。這些資料通常分散於不同供應商、不同格式，難以整合。交易完成後，Torch 的員工將加入 OpenAI 團隊。

Torch 執行長 Ilya Abyzov 在 X 上說：「我無法想像更好的下一章節，我們將把技術與理念，交到每周數億名使用 ChatGPT 提問健康問題的用戶手中。」

Abyzov 之前共同創立另一家健康科技公司 Forward，該公司提供直接面對消費者的基層醫療服務，主要透過由科技輔助的「CarePods」為患者診療，但 Forward 在 2024 年突然停止營運。

OpenAI 收購 Torch 之際，也推出全新平台 ChatGPT Health，允許用戶把醫療紀錄和健康應用程式與 AI 聊天機器人連結。

OpenAI 近期也同時宣布多種專攻醫療機構的企業級產品，初期合作夥伴包括 HCA Healthcare 這類大型醫療系統。

OpenAI 去年 12 月找來 Google(GOOGL-US) 高層 Albert Lee 擔任企業發展主管，顯示該公司將持續尋找收購標的，以在與 Google 和 Anthropic 的競爭中取得優勢。