鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-07 09:47

《彭博》引述知情人士報導，聊天社群平台 Discord 已以保密方式申請 IPO，為風險投資支持的科技公司上市潮再添一員。

去年 3 月，相關人士便已透露，這家總部位於舊金山的聊天應用程式公司，正與高盛 (Goldman Sachs) 及摩根大通 (JPMorgan Chase) 合作推動上市事宜。Discord 的平台深受玩家與程式設計師歡迎，根據該公司 12 月發布的聲明，其每月活躍用戶數已超過 2 億人。

知情人士指出，目前相關討論仍在進行中，公司最終也可能選擇不上市。

Discord 發言人表示，公司目前仍專注於為用戶提供最佳使用體驗，並打造一個強健且可長期發展的業務模式，對上市事宜不再進一步評論。

若成功上市，Discord 將加入一波潛在科技公司掛牌行列。隨著美國 IPO 市場回溫，首次公開發行的動能正持續增強。彭博數據顯示，去年美國科技公司 IPO 募資金額達 156 億美元，較 2024 年成長逾一倍。目前已向美國證券交易委員會 (SEC) 申報、可能進行 IPO 的公司，還包括 AI 車隊管理軟體公司 Motive Technologies 以及亞洲旅遊應用程式開發商 Klook Technology。

成立於 2015 年的 Discord，提供語音、視訊與文字聊天功能。其基本平台可免費使用，而付費訂閱服務 Nitro 提供更進階的串流與客製化功能。雖然最初是為玩家打造，但用戶已建立各式主題的社群伺服器，內容涵蓋口技表演、投資討論及社區廣播等。

去年 4 月，動視暴雪 (Activision Blizzard) 前副董事長 Humam Sakhnini 加入 Discord 擔任執行長，接替共同創辦人 Jason Citron。Citron 仍留任董事會成員。

Discord 在 2021 年由 Dragoneer Investment Group 領投的一輪募資中，估值約 150 億美元。同年，該公司曾拒絕微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 提出的 120 億美元收購提案。

近年來，Discord 也因兒童安全防護機制而承受來自各州政府的壓力。根據其官網，公司約有 15% 員工投入安全相關工作，包括運用機器學習技術辨識並移除違規內容，以及協助社群管理員落實平台政策。