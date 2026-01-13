鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-13 19:00

智慧型手機的物料清單（BOM）成本預計在 2026 年將因動態隨機存取記憶體（DRAM）短缺而上漲約 25%，部分廠商甚至考慮重新推出 4GB RAM 的入門機型，以應對成本飆升至天價的局面。

根據《Ｗccftech》報導，除了記憶體，NAND 快閃記憶體的價格也大幅上升。研究機構指出，手機用 LPDDR RAM 的價格已上漲超過 70%，而儲存空間成本更是上漲了 100%。

隨著多家廠商預計在今年晚些時候推出 2 奈米晶片組，搭載這些高成本零組件的智慧型手機將對消費者荷包造成沉重負擔。

此前，三星聯合執行長曾表示，沒有一家公司能夠倖免於 DRAM 短缺的影響。

即便是市值高達兆美元的蘋果 (AAPL-US) ，也被迫採取極端手段，包括派遣高層到海外長期住宿以與三星、SK 海力士等 DRAM 廠商洽談採購，顯示局勢相當嚴峻。

根據研究機構 Omdia 分享的資料，手機廠商將面臨 DRAM 與 NAND 快閃記憶體分別漲價 70% 和 100% 的成本壓力。

TrendForce 分析指出，過去記憶體僅占智慧型手機總製造成本的 10-15%，如今已上升至 20%。

更雪上加霜的是，高階晶片組如 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro 今年單顆成本可能輕易突破 300 美元，而上一代 Snapdragon 8 Elite Gen 5 則估計單顆售價為 280 美元。

這代表手機廠商將不得不在產品規格上做出極端妥協，或者將成本轉嫁給消費者，冒著銷量下滑的風險。

DRAM 危機對多數公司而言無法避免，但並非所有企業都必須承受其衝擊。例如，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 就透過提前支付庫存費用來維持 AI 熱潮，成功避開了短缺問題。