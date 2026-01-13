鉅亨網新聞中心 2026-01-13 16:20

在美國田納西州孟菲斯市，馬斯克 (Elon Musk) 旗下的 xAI 打造了一座名為「Colossus」的超算集群，這座被視為「未來工廠」的設施，正處於科技競賽與社會責任的風口浪尖。Colossus 的規畫容量高達 10 萬張顯卡，初期用電負荷為 150 兆瓦 (MW)，遠期規畫更將突破 1.2 吉瓦 (GW)，接近孟菲斯市峰值用電需求的四成。

這座價值 200 億美元的超級電腦背後，隱藏著複雜的金融運作。科技公司透過設立特殊目的實體 (SPV) 養老金、保險公司與年金基金。目前，Meta、xAI、甲骨文等公司已透過此類交易籌集超過 1,200 億美元。

對於追求穩健的退休基金而言，AI 資料中心看似具備「投資級評級」與「可預測現金流」，但這本質上形成了一條隱形鏈條：普通大眾的養老金，正成為支撐 AI 軍備競賽的隱形資本。

批評者質疑，這種模式雖然美化了財務指標，卻將風險轉嫁給了普通大眾，讓人聯想起 1990 年代的安然 (Enron) 事件與 2000 年的網路泡沫。

對於孟菲斯居民而言，Colossus 更像是一個「賽博怪獸」。隨著資料中心運轉，2025 年田納西州居民平均電價上漲了約 12%。此外，為了冷卻伺服器，系統持續抽取地下水，導致部分社區自來水變渾濁、水壓下降。

除了電力與水資源，Colossus 的運作還帶來了直接的健康威脅。為了彌補電力供應缺口，xAI 在現場部署了數十台臨時天然氣渦輪機。雖然公司聲稱這只是電網升級前的過渡方案，但獨立監測顯示，這些渦輪機排放了大量的氮氧化物 (NOx) 與甲醛，導致鄰近社區的哮喘急診病例上升。

全美有色人種協進會 (NAACP) 與南方環境法律中心已對此表示強烈抗議，並計畫提起訴訟。正如其領導人所言：「居民的健康不應受到未經許可的渦輪機威脅」。這使得 Colossus 計畫從一個單純的技術故事，演變成了一場關於公民權利與資源分配公平性的戰鬥。

面對日益強烈的反彈，xAI 也提出了一些緩解計畫，包括：

• 浸沒式冷卻技術：嘗試將電源效率指標 (PUE) 降低至 1.07，以減少電力損耗。

• 太陽能場：提議在密西西比州站點附近建設 150 MW 的太陽能陣列。