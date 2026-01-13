鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-13 09:10

在現任美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）公開表示自己正遭刑事調查後，三位仍在世的前聯準會主席罕見地迅速出面力挺，強調聯準會的獨立性不容政治或司法手段侵蝕，否則恐對美國經濟造成長遠衝擊。

三名前聯準會主席出面力挺鮑爾！警告川普：美國非制度薄弱的新興市場。（圖：Shutterstock）

根據《Business Insider》報導，這三位前主席分別是前聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）、柏南奇（Ben Bernanke）與葉倫（Janet Yellen）。

三人分別在共和、民主兩黨總統任內執掌聯準會。其中，葛林斯潘最早於 1987 年由美國前雷根總統任命。

除了三名前聯準會主席外，聲明也獲得多名前美國財政部長的連署支持，包括小布希政府最後一任全職財長鮑爾森（Hank Paulson）。

其他前財長則包括路傑克（Jack Lew）、蓋特納（Timothy F. Geithner），以及柯林頓政府時期的財長魯賓（Robert Rubin）。

聲明指出，聯準會的獨立性，以及公眾對這項獨立性的認知，對經濟表現至關重要，並關係到能否實現國會賦予聯準會的目標，包括物價穩定、充分就業以及溫和的長期利率。

聲明直言，外界所報導、針對聯準會主席鮑爾（Jay Powell）的刑事調查，是史無前例地試圖透過檢察手段來削弱這種獨立性，這類做法常見於制度薄弱的新興市場國家，其結果往往對通膨以及整體經濟運作造成嚴重負面影響。

他們強調：「這種情況不應存在於美國，因為美國最大的優勢在於法治，而法治正是我們經濟成功的基石。」

鮑爾本人則表示，這項刑事調查是他未遵從美國總統川普意願的「後果」。

鮑爾於週日（11 日）晚間透露，聯準會已收到與其去年夏天在參議院作證內容相關的大陪審團傳票。儘管傳票並不等同於起訴，但顯示司法部對此案的追查態度。

過去數月，川普與白宮多次指控鮑爾在國會作證時，對聯準會大樓翻修工程的細節有所誤導。該翻修計畫總金額高達 25 億美元。

去年 7 月，鮑爾曾親自帶領川普與媒體參觀翻修工程，但此舉並未化解雙方長期以來的緊張關係。

鮑爾在聲明中強調，這起刑事調查「並非關於國會的監督權」，而是對聯準會多次決定維持利率不變、直到 9 月才投票降息的報復行動。