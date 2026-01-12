鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-12 19:00

川普政府威脅，將就美國聯邦準備理事會（Fed）位於華盛頓總部園區的工程成本超支問題，對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）提出刑事起訴，是美國總統川普再度對鮑爾以及他所要求大幅降息的聯準會發動的最新一波攻擊。

根據《路透》報導，聯準會針對兩棟歷史建築進行、歷時多年的整修工程，其支出已遠遠超出原先預算估算，而這項問題也在今年稍早浮上檯面，成為川普向鮑爾施壓的另一個新焦點。

關於該項目的五個要點

聯準會正在翻修的哪兩棟建築引起了川普的注意？

聯準會正在整修、因而引起川普關注的建築分別是埃克斯大樓（Eccles Building）與「1951 年憲法大道大樓」（1951 Constitution Avenue Building）。

埃克斯大樓建於 1935 年至 1937 年間，是聯準會的總部所在地。

至於 1951 憲法大道大樓，則於 1932 年完工，最初是為美國公共衛生署（U.S. Public Health Service）興建，之後多年來曾用於多種用途，包括在第二次世界大戰期間作為英美參謀長聯席會議的辦公地點。

到了 2018 年，該棟建築由川普第一任政府移交給聯準會，以便進行整修。

當時官方說法指出，此舉可讓「一棟閒置建築重新投入生產性使用，使聯準會得以整合多項租約，並為納稅人節省開支」。

1951 憲法大道大樓目前已被列入美國《國家史蹟名錄》（National Register of Historic Places）。

超支金額有多少？

截至 2025 年年中，美國行政管理預算局（Office of Management and Budget）局長 Russell Vought 表示，這項工程的預算超支金額已達「7 億美元」，而且「仍在增加中」。

根據聯準會的預算資料，該專案目前的估計總成本為 24.6 億美元，高於 2024 年的 18.8 億美元，增加約 5.8 億美元。

不過，聯準會尚未公布 2025 年的預算數據。

相關文件也顯示，聯準會已取消原本規畫整修的第三棟建築，削減了約 5.1 億美元的支出。

為何會出現預算超支？

出現預算超支主要可歸結為三個原因：

勞動力與建材成本高於原先估算；

為了保存歷史建築及其原有外觀，設計方案進行了調整；

出現事前未能預料的問題，包括土壤中發現鉛污染，以及石棉含量遠高於最初預期。

是否包含奢華設施？

《路透》指出，這些建築物興建於近一個世紀前，且從未進行過整修，因此必須全面更新給排水、電力、供暖、供水等基礎設施，同時也需進行無障礙設計的改善。

此外，其中一棟建築需新增地下室，另一棟則須擴建，以提供足夠空間容納目前分散在其他租賃辦公室工作的現有員工。

聯準會表示，工程中並不存在僅供理事使用的專屬電梯或貴賓餐廳，且原本規畫於 1951 年憲法大道大樓的水景設計也已被取消。至於 Vought 所聲稱的「屋頂露臺花園」也不存在。

其中一棟建築在地面層設有一片前庭草坪，同時也是地下停車設施的屋頂，相關規畫文件將其稱為「花園露臺」。

規畫中亦提到「植被屋頂」，主要用於協助雨水管理及提升建築能源效率。

該專案的監督情況如何？

依法規定，聯準會有權自行決定其資本支出項目的相關支出。