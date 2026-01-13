鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-13 11:20

在銅價經歷一個月暴漲 22% 並突破每噸 13000 美元的關鍵時刻，華爾街對這個全球最重要工業金屬的未來走勢看法產生了嚴重分歧。

銅價本月飆22%漲破1.3萬美元！瑞銀押注長期短缺 高盛花旗警告短期崩盤 拐點到了？（圖：Shutterstock）

瑞銀看到的是 2027 年的短缺，高盛看到的是 2026 年的過剩。瑞銀警告礦業資本投入效率驟降，恐導致 2026/27 年銅市將現嚴重短缺，為價格帶來支撐力道，但高盛和花旗則認為當前銅價飆漲主要受到「美國關稅恐慌」驅動，屬於短期過熱，花旗甚至表示 1 月恐是今年高點。

‌



瑞銀分析師 Daniel Major 團隊周一 (12 日) 出具研究報告警告，儘管銅價近期飆升，但礦業公司 2023-2025 年的專案最終投資決定 (FID) 仍處於極低水平，資本開支週期滯後，預示 2026-2027 年銅精礦市場將面臨嚴重結構性短缺。

瑞銀的觀點與高盛、花旗的短期警示形成鮮明對比，高盛跟花旗雖上調短期目標價，但都警告當前價格受美國關稅預期引發的「囤貨潮」驅動，存在回調風險。

瑞銀的報告揭示了礦業投資的深層矛盾：名義資本開支雖穩定在 400 億美元左右，但剔除通膨後，2025 年實際投入僅 2013 年高峰的 30%，且過去三年持續下降。更嚴峻的是，資本密集度飆升，因 2025-2030 年潛在項目 (約 1100 萬噸產能) 的平均資本密集度達每頓 2.5 萬美元，較 2021-2025 年項目 (約 380 萬噸) 的每噸 1.7 萬美元提高 50%。這意味著同樣 10 億美元投資，未來僅能新增 4 萬噸銅，而過去可帶來 6 萬噸增量。

瑞銀直言，資本開支效率的急劇下降，將使銅市在 2026-2027 年陷入短缺，庫存消耗將支撐價格持續上漲。

為量化供應危機，瑞銀模型顯示，若僅依賴現有及規劃項目，全球礦山供應將在 2028-2030 年見頂後下滑，2035 年供需缺口孔達 700 萬噸。填補缺口必須累計超 1750 億美元新項目支出，其中 2026 年需提升至 50 億美元，2030 年起每年 200 億美元。

但現實是，2023-2024 年新專案審批量接近週期低點，2025 年雖回升至 80 萬噸，考慮 3-4 年建設週期，仍遠不足以彌補需求成長。

儘管目前銅價已達激勵線 (長期需每噸 1.1 萬美元），但必和必拓、力拓等巨頭更傾向於透過併購取得現有資源，而非開發新礦。

瑞銀指出，智利 Escondida 擴建、阿根廷 Vicuna 等項目有望加速推進，但整體資本部署速度難以避免未來 2-3 年供應成長放緩，市場需要更長時間高價格刺激替代需求。

相反地，高盛認為近期銅價暴漲是「美國囤貨」驅動，到了 2025 年第二季關稅政策明朗後囤貨結束，市場將直面 2026 年全球 30 萬噸過剩，花旗甚至稱「1 月恐是全年高點」，逾 1.3 萬美元將刺激廢銅供應激增，價格終將回落至 1.3 萬美元。