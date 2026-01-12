鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-12 12:10

基於理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）去年夏天就聯準會建築工程向國會作證一事，川普政府威脅要對聯邦準備提起刑事起訴。不過，鮑爾稱此舉是一個「藉口」，政府真正的目的是增加對聯準會及貨幣政策的影響力。

根據《路透》報導，鮑爾於週日（11 日）晚間發表聲明，透露美國司法部已於上週五（9 日）向聯準會發出大陪審團傳票，威脅將就他去年六月在參議院銀行委員會的證詞提出刑事起訴

他強調：「我對法治以及我們民主制度下的問責制度抱有深切尊重。沒有人，當然包括聯準會主席，可以凌駕於法律之上。」

鮑爾同時指出，此舉應置於川普政府長期施壓的背景下，以及更廣泛地希望對聯準會擁有更大話語權。

他表示：「這不關乎我去年六月的證詞，也不關乎聯準會建築的翻修。這些都是藉口。刑事指控的威脅，是因為聯準會根據公共利益而設定利率，而不是遵從總統的偏好。」

共和黨參議員、銀行委員會成員 Thom Tillis 對此事表示擔憂，他在社群平台 X 上發文指出，這一威脅行動讓司法部的「獨立性與公信力」受到質疑。

他承諾，除非此法律爭議完全解決，否則將反對川普對聯準會的任何提名，包括即將提出的新任主席候選人。

對於司法部的行動，川普週日接受《NBC》採訪時表示，他並不知情：「我什麼都不知道，但鮑爾在聯準會表現不佳，建築工程也做得不好。」

司法部發言人則拒絕對案件評論，只表示總檢察長已指示各地檢察官優先調查任何納稅人資金濫用情形。

聯準會獨立性面臨挑戰

川普重返白宮以來，就曾多次要求聯準會大幅降息，並指責聯準會政策抑制經濟增長，甚至揣測可能解雇鮑爾。不過，聯準會主席受到法律保護，不易被解除職務。

同時，川普也試圖解雇聯準會理事庫克（Lisa Cook），目前此案正待最高法院裁定。

聯準會的獨立性，至少在設定利率以控制通膨上，被視為穩健經濟政策的核心原則之一。這種獨立性使貨幣政策制定者免於短期政治因素干擾，並讓他們專注於長期努力，以保持物價相對穩定。

費城大學聯準會歷史學家 Peter Conti-Brown 表示，此次對鮑爾的調查是「川普總統任期的低谷，也是美國中央銀行史上的低谷」。

他指出，國會設計聯準會的初衷並非反映總統每日情緒，川普因聯準會未順從他的降息要求，才訴諸刑法施壓。

不過，即便鮑爾的主席任期將於五月結束，金融市場對聯準會近期政策的預期幾乎沒有改變，利率期貨仍預期今年將有兩次降息。

受最新消息影響，美元下跌，美國股指期貨也隨之下滑，但整體波動至今仍相對有限。

川普政府的最新舉措是否是轉捩點？

《路透》指出，鮑爾的傳票與聲明，顯示川普與鮑爾之間長期對立出現明顯轉折。川普在第一任期內提拔鮑爾出任聯準會主席，但很快對他失去信任，並透過一連串的指責與威脅表達立場。

鮑爾大多避免對川普的行動或言論發表評論，只承認官員經常對各種議題表達意見。他在週日的聲明中重申，自己將「繼續履行參議院確認我擔任的職責」。

然而，川普政府的最新動作發生在鮑爾主席任期結束前數個月，顯示這場對立可能已達轉折點。

鮑爾直接指控政府利用法律系統，試圖迫使聯準會比 19 位政策制定者認為合適的幅度與速度，更快、更大幅度地降息。

雖然鮑爾的主席任期將於五月結束，但他有權繼續留任聯準會理事至 2028 年 1 月 31 日，這也讓川普無法在七人理事會中再完成一次任命。

白宮早在去年初便批評聯準會位於華盛頓的兩棟大樓翻修耗資 25 億美元，形容「過於奢華且鋪張」。

當時部分分析師認為這是川普政府施壓降息的藉口，但鮑爾並未這麼看。他反而在聯準會官網上詳細說明工程內容，並向川普政府相關成員發送背景說明信。