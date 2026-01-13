川普出手鮑爾非偶然！施壓聯準會的權力劇本恐未完待續

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-13 10:18

美國總統川普對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的行動，不是孤立事件，而是一套反覆上演的權力施壓劇本；而在缺乏制衡的情況下，這套劇本可能不會停在鮑爾身上。

根據《Business Insider》報導，川普近日再度與聯準會（Fed）正面衝突。鮑爾週日（11 日）晚間發布罕見聲明與影片，證實自己正遭到聯邦檢察官調查，外界普遍認為，此舉與川普長期施壓聯準會降息脫不了關係。

鮑爾直言，這項行動「前所未見」，應放在川普政府對聯準會長期施加的威脅與壓力的「更大脈絡」下理解。

鮑爾強調，聯準會依法應獨立於白宮之外，但需向國會負責，如今卻被以刑事調查作為施壓工具，形同開創危險先例。

與此同時，川普則在同日接受 《NBC》 訪問時否認知情，並稱司法部並未試圖逼迫鮑爾降息。

不過，外界質疑聲浪不小，因為這項調查據稱是由現任美國檢察官皮羅（Jeanine Pirro）批准，她不僅是前《福斯新聞》主持人，也是川普的長期盟友。

而這次的核心問題，並不只是利率政策，而是川普要試圖讓聯準會直接向他負責。

在此之前，川普政府也曾試圖撤換聯準會理事、拜登任命的庫克（Lisa Cook），並指控她涉及房貸詐欺。

庫克已提起訴訟反擊，而美國最高法院預計將於本月稍晚審理此案，最終裁定總統是否有權「因故」撤換聯準會理事。

鎖定政敵的熟悉手法

《Business Insider》分析指出，這種行事模式在川普政府中早已有跡可循：川普往往會先宣稱某件事情「必須」或「應該」發生，經常以近乎天馬行空的邏輯作為正當化理由，接著再動用各種施壓與威逼手段，試圖迫使事情照他所想的方向發展。

過去川普也曾採取同樣手段。例如，他曾堅持要求起訴政治對手，包括前聯邦調查局（FBI）局長 James Comey 以及紐約州檢察長 Letitia James，理由卻始終模糊，只是聲稱他們「一定犯了什麼事」。

當一名由川普任命的檢察官拒絕提起訴訟後，川普便將其撤換，改由另一名願意配合起訴的任命人選接手。

然而，這兩起案件最終都遭聯邦法官駁回。法官指出，負責提告的美國檢察官 Lindsey Halligan 是由川普安插上任，其任命程序本身即屬違法。目前，美國司法部已對相關裁定提出上訴。

過往，市場對川普的政治施壓多半選擇觀望，短期震盪後便重新取得平衡。但此次事件可能有所不同。

聯準會被視為金融市場的「穩定錨」，若其獨立性受到動搖，投資人恐怕難以再視而不見。

鮑爾所點出的更大行事模式，其影響早已超越貨幣政策，甚至不只是政治清算的問題。川普政府一再在採取激進行動的同時，搭配一套頂多只能說是牽強的正當化理由。

在本月針對委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）的突襲行動之前，川普及其幕僚便多次宣稱，馬杜洛及其政權透過將芬太尼輸入美國，「害死了無數美國人」，但這一說法並不屬實。

上週，川普任命的國土安全部長諾姆（Kristi Noem）也表示，一名在明尼亞波利斯抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲行動時遭槍擊的女性，其遭遇「在某種程度上是正當的」，理由是她被認定為「國內恐怖分子」。

權力未受制衡，風險仍在擴大

《Business Insider》認為，川普的行動不會止於鮑爾。

該報指出，有些人或許會從川普的行為中，看見自己認同的部分，採取一種「只要結果正確，手段就無所謂」的想法。

例如，馬杜洛確實是一名糟糕的領導人，因此有些人也許認為，即便捏造理由將他拉下台，問題也不大；又或者是支持川普遣返政策那些人，可能會不太在意他動用持槍、蒙面的人員在城市街頭執行行動。

《Business Insider》強調，我們現在仍只處於川普第二任期的第一年，他那種不受節制、逕自行動的衝動，至今尚未遭遇真正有效的反制。

上週川普在接受《紐約時報》訪問、被問及國際法與條約是否仍具約束力時就直言：「只有我自己的道德、我自己的想法，才能阻止我。」