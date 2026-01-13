鉅亨網編譯許家華 2026-01-13 06:01

德國財政部長克林拜爾（Lars Klingbeil）表示，一群先進經濟體的財政部長週一在華盛頓舉行會議，已就稀土設立價格底線以及建立合作夥伴關係、確保戰略性稀土供應等議題展開討論，但目前仍有許多關鍵問題有待釐清。

克林拜爾指出，仍有一系列問題需要在未來幾週內進一步討論與確認，相關對話不僅將在財政部長之間進行，也會擴及外交部長與能源部長層級。他表示，目前討論才剛起步，但稀土議題將成為今年七大工業國（G7）在法國擔任輪值主席國期間的核心議題之一。

‌



此次華盛頓會議除 G7 財政部長外，亦邀集澳洲、墨西哥、南韓與印度等國的代表與會。克林拜爾透露，針對稀土議題的外交部長會議將於近期舉行，以進一步協調立場。

與會財政部長討論的重點之一，是是否為稀土設立價格底線機制，即設定一個最低價格，以確保中國以外的生產商即使在中國憑藉市場主導地位、大量釋出供應導致價格下跌時，仍能獲得至少該水準的報酬。

克林拜爾強調，相關討論並非針對任何特定國家，而是為了加強夥伴之間的合作。他指出，目前中方尚未對此次會議作出回應，並重申德國對中國的整體策略是「去風險化」，而非「脫鉤」。

他表示，最低價格制度的優點在於，能讓市場明確知道可預期的價格水準，並有助於降低部分國家試圖影響市場價格的空間。不過，他也提醒，各國必須審慎評估設立價格底線在未來數年可能帶來的影響與後果。