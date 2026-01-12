川普政府砸1.5億美元入股ATALCO 打造美國唯一大型鎵生產商

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-12 23:32

根據《彭博》周一 (12 日) 報導，川普政府透過國防部砸 1.5 億美元，聯手資產管理公司 Pinnacle 投資 ATALCO，打造美國唯一的大型鎵 (Ga) 生產商。鎵是製造衛星系統和軍事雷達的關鍵材料。

川普政府投資1.5億盼打造美國唯一鎵生產商。(圖:Shutterstock)

五角大樓將投資 1.5 億美元優先股，ATALCO 將用這筆錢加上 Pinnacle 的 3 億美元，擴大氧化鋁產能，並「建立美國第一條也是唯一的大規模鎵生產線」。美國政府預計在交易完成後 30 天內再提供資金。ATALCO 自 1950 年代末起，就在新奧爾良郊區將鋁土礦加工成氧化鋁，氧化鋁是製造鋁的白色粉末原料。

ATALCO 表示：「這項戰略夥伴關係是減少對外國關鍵礦物依賴的重要一步。」這也符合商務部長盧特尼克提升稀土和關鍵礦物供應的目標。美中貿易戰的焦點之一，就是中國掌控氧化鋁和鎵市場。去年川普政府也協助美國私人企業，收購哈薩克最大未開發鎢礦的多數股權。

ATALCO 由 Pinnacle 旗下 Concord Resources Holdings 持有。聲明指出，該公司預計最終年產量可達 100 萬噸氧化鋁和 50 噸鎵。這筆錢將用來振興位於路易斯安那州 Gramercy 的廠區，產能應能滿足「美國鎵的全部需求」。

氧化鋁和鎵是生產航太國防系統、半導體和能源技術的必需材料。國防部透過工業基礎分析與維持計畫投資，目標是強化美國工業基礎。

總部位於紐約的 Pinnacle 管理超過 60 億美元資產。Pinnacle 首席投資長 Jason Kellman 說：「過去十年，我們的投資重心就是強化美國關鍵礦物和其他商品的供應鏈。」

Pinnacle 執行合夥人 Scott Kellman 說：「除了擴建 ATALCO 設施，這項投資還能提升礦物加工和發電能力，有助美國材料供應鏈的長期安全。」