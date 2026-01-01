鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-13 00:03

根據《路透》周一 (12 日) 報導，南韓總統李在明周二將與日本首相高市早苗會談。李在明一周前與中國國家主席習近平會面。李在明接受日本媒體訪問時表示，中日衝突不利區域和平，但南韓不會介入。

這場會談將在日本奈良市舉行。分析師預期，高市早苗將強調美日韓三方關係的穩定性。

李在明尋求平衡與中日關係，以利在人工智慧 (AI) 等商業領域達成合作。他接受日本《NHK》訪問時表示：「習近平主席對日本在台灣問題上的立場持非常負面的看法。我認為這是中日之間的事務，不應由我們深入介入或干預。」

高市早苗台灣言論激怒北京

去年 11 月，高市早苗表示，中國若攻擊台灣可能構成對日本的生存威脅，東京不排除軍事回應，此言激怒北京。中國視台灣為其領土，而台灣則否認此說法。

韓國外國語大學日本專家 Lee Chang-min 表示，日本面對中國關係惡化，可能尋求強化與南韓的外交關係。「不只日中關係惡化，美國在台灣立場上也與日本保持距離。」

李在明的安全顧問魏聖洛周五表示，兩國領導人可能討論中日爭端，但分析師認為南韓不太可能選邊站。

北韓議題與商業合作

朝鮮半島無核化、北韓綁架日本人等長期議題預計將列入議程。分析師表示，最容易達成共識的是商業合作，包括 AI、晶片和放寬企業主管往來限制。魏聖洛表示，兩國領導人預計將廣泛討論智慧財產權等領域。