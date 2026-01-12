鉅亨網新聞中心 2026-01-12 17:10

美國與歐洲長期以來的盟友關係，近期出現明顯裂痕，甚至升高至劍拔弩張的程度。最新消息指出，歐盟正因美國可能以武力奪取丹麥領土格陵蘭島而高度警戒，並討論由 27 個成員國共同組建一支聯合部隊，以防範美軍行動。

根據希臘媒體《Pentapostagma》報導，美國總統川普日前針對以武力取得格陵蘭島的言論，引發歐盟強烈不滿。歐盟內部正討論成立一支專責部隊，保護格陵蘭免於遭受美軍侵略。

最新消息指出，歐盟計畫成立代號為「北極保衛者」（Arctic Guardian）的特別軍事力量，成員將由多個歐洲國家派兵組成，預計部署於格陵蘭，並可能延伸至北約其他北極地區。

該行動目的在於保護屬於丹麥的北極領土，防範包括美國在內的外部威脅。

歐盟目前由 27 個成員國組成，其中多數同時也是北約成員國，向來被視為美國的傳統盟友。

儘管歐洲整體軍事實力仍不及美國，但一旦歐盟部隊正式進駐格陵蘭，即便無法全面抵禦五角大廈的軍事行動，仍可對美方形成一定程度的戰略嚇阻。

川普在先前對外展現強硬擴張態度後，對新領土的渴望已形成危險先例。報導聲稱，在「成功入侵委內瑞拉並帶走總統馬杜洛」之後，美國政府正研究多種將格陵蘭納入美國版圖的方案。

相關選項包括以軍事力量佔領該地並實施最低限度的軍事統治，或是再次向丹麥提出購買格陵蘭的構想。

《Politico》指出，歐洲領導人已逐漸意識到，美國奪取格陵蘭的威脅無論是透過強迫性交易，或直接軍事入侵，皆並非空穴來風。

歐盟官員也承認，歐洲必須為面對美國的直接武力行動做好準備，原因在於川普展現出「我行我素」的執政風格，並經常無視盟友利益。

歐盟外交官正就「北極保衛者」軍事計畫展開討論，評估向該地區大規模調派歐洲部隊的可行性。

作為格陵蘭的主權國，丹麥同時也是歐盟與北約成員國，在此議題上態度尤為強硬。

根據丹麥媒體報導，丹麥軍方已下達指示，若國家領土遭受入侵，士兵可在未經警告、亦無需等待上級命令的情況下直接開火。

丹麥國防部隨後證實相關報導，代表目前駐紮於格陵蘭的丹麥武裝部隊，一旦遭遇美軍攻擊，將被授權率先採取軍事行動。

歐盟 27 國可能出兵進駐格陵蘭的消息，也讓美方態度出現微妙轉變。根據俄羅斯《塔斯社》報導，川普近日在接受美國媒體訪問時表示，他或許必須在「控制格陵蘭」與「維持北約關係」之間做出選擇。