美國總統川普已下令特種部隊研擬「入侵格陵蘭」的作戰計畫，但此舉在美國軍方內部遭到強烈反對。與此同時，歐洲國家對美國可能升高對格陵蘭的施壓深感憂慮，不僅著手研擬北約（NATO）應變方案，歐盟也同步準備針對美國企業的制裁備案。

川普下令研擬「入侵格陵蘭」計畫遭軍方反對。(圖：Shutterstock)

根據英國《每日電訊報》報導，隨著川普警告，若無法透過「簡單方式」與相關方面就格陵蘭問題達成協議，美國可能被迫採取「強硬手段」，歐洲多國軍事首長近期已經開始草擬一項可能的北約任務計畫，以回應來自美國的壓力與不確定性。

英國官員近日已與德國、法國等歐洲主要國家代表會面，啟動初步協調與準備工作。

知情人士透露，該北約計畫仍處於早期階段，內容可能涵蓋全面部隊部署，也可能結合限時軍事演習、情報共享、軍事能力建設，以及重新分配國防支出的多項措施。

歐洲國家希望，透過大幅提升在北極地區、尤其是格陵蘭周邊的軍事與安全存在，展現北約集體防衛決心，藉此說服川普政府放棄併吞格陵蘭的構想。

報導同時指出，歐盟也正研擬針對美國企業的制裁備案，限制美企在歐洲市場的營運與投資活動，作為川普若拒絕接受北約部署建議的反制手段。

更激進的選項甚至包括要求美軍撤離其在歐洲的部分基地，削弱美軍在歐洲與中東地區行動所仰賴的關鍵中轉與後勤據點。

傳白宮要求制定「入侵格陵蘭」計畫 美軍高層反對

另據英國媒體引述消息人士說法，川普已指示特種部隊指揮官研擬一份「入侵格陵蘭」的作戰計畫，但此舉在美國軍方內部引發強烈反彈。

消息指出，川普要求美國聯合特種作戰司令部（JSOC）進行相關規劃，但參謀長聯席會議認為該行動缺乏法律依據，且不可能獲得國會支持，因而明確表達反對立場。

自 2025 年上任以來，川普多次公開表示，不排除動用武力取得格陵蘭。

他今年 1 月 4 日接受《大西洋》月刊電話專訪時更直言，「我們絕對需要格陵蘭」，並暗示委內瑞拉可能不會是美國對外干預行動的最後一個案例。

對此，丹麥、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙與英國發表聯合聲明，強調格陵蘭屬於其人民，相關事務僅能由丹麥與格陵蘭自行決定，外部勢力無權干涉。

同時，丹麥、芬蘭、冰島、挪威與瑞典等北歐五國外長也發表聲明指出，作為北歐國家、北極國家及北約成員，五國將共同維護北極地區的安全、穩定與合作，並已各自提升在北極的威懾與防務能力。

此外，格陵蘭各政黨領袖近日亦發表聯合聲明，明確表示「格陵蘭人不想成為美國人」。