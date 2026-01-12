鉅亨網新聞中心 2026-01-12 15:10

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）近日聯合四位主要政黨領袖發表聲明表示：「我們不願成為美國人，不願成為丹麥人，我們只想做格陵蘭人。」

格陵蘭堅持自主反對美國干預！總理：只想做格陵蘭人。（圖：Shutterstock）

根據《美聯社》報導，此前，美國總統川普曾表示，希望以「輕鬆方式」與丹麥達成取得格陵蘭的協議。

他稱，若美國不控制該島，將可能被俄羅斯或中國接管，並聲稱美國「不願與這些國家為鄰」。

川普更表示：「若不採取輕鬆方式，我們將採取強硬手段。」但未進一步說明所謂的「強硬手段」具體內容。白宮方面則指出，正考慮包括動用武力在內的多種方案。

面對美國的意圖，格陵蘭各黨派領袖在聲明中重申：「格陵蘭的未來必須由格陵蘭人民決定。」他們強調，希望美國停止對格陵蘭的輕視。

聲明指出，任何關於格陵蘭未來的決策，均需與格陵蘭人民對話協商，並依據國際法制定，「任何國家都不得干涉此事」。

他們強調：「我們必須自主決定國家未來，不受他國施壓要求速決、拖延或干預。 」

據悉，丹麥、格陵蘭與美國官員已於 1 月 8 日在華盛頓舉行會談，並計畫本週再次會晤，討論白宮推動控制格陵蘭的相關計畫。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）警告，如果美國強行接管格陵蘭，將可能導致北約終結。