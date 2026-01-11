鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-11 13:00

美國總統川普週五（9 日）再次對格陵蘭發出警告，他堅稱，如果美國不行動，未來可能會被俄羅斯或中國佔領。川普表示，如果無法「輕鬆達成」購買協議，那麼他將不得不「採取強硬手段」。

川普威脅格陵蘭：若無法輕鬆拿下美國將「來硬的」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，川普在白宮告訴記者：「我們將在格陵蘭採取行動，不管他們喜不喜歡，因為如果我們不行動，俄羅斯或中國將接管格陵蘭，而我們不可能讓俄羅斯或中國成為鄰居。」

格陵蘭各黨派領袖，包括在野黨，發表聯合聲明表示：「我們不想成為美國人，也不想成為丹麥人，我們只想成為格陵蘭人。格陵蘭的未來必須由格陵蘭人民決定。」

目前川普及其白宮官員仍在討論多種選項，企圖將這個具有戰略意義的丹麥控制領土納入美國版圖，並未排除軍事干預的可能性。

格陵蘭與丹麥政府則持續公開與私下強調，格陵蘭「不出售」。

如果美國決定以武力取得格陵蘭，其他北約成員國的反應仍不明朗。歐洲領導人警告，此舉將對軍事聯盟造成嚴重後果。法國、德國、英國、義大利、波蘭及西班牙領導人聯合聲明指出，格陵蘭屬於其人民。

川普說：「我希望能用簡單的方式達成協議，但如果不能，我們就得用困難的方式去做。順便說一句，我也很喜歡丹麥。我得告訴你們，他們對我非常好。我是他們的大粉絲。」

川普聲稱，這一舉措是為了防止未來某個時候俄羅斯或中國接管格陵蘭。

當被問及近期有報導稱美國正在考慮支付格陵蘭人金錢以說服他們加入美國時，川普表示：「我現在還沒談到給格陵蘭的錢。」

許多格陵蘭人已經拒絕接受金錢以成為美國一部分。首都努克的一名居民 Simon Kjeldskov 表示：「不，謝謝。我們絕對不想要那樣。」

另一名居民 Juno Michaelsen 表示：「無論多少錢，我們都會說不。這片土地屬於我們，也只屬於我們。」

週四，駐美格陵蘭與丹麥最高外交官與白宮官員會面。據悉，丹麥大使 Jesper Møller Sørensen 及格陵蘭駐美代表 Jacob Isbosethsen 與川普顧問進行討論。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）及其他四名黨派領袖週五晚間再次發表聲明，拒絕川普取得格陵蘭的呼籲。

他們表示，原定討論對川普政府威脅作出回應的格陵蘭議會會議將提前召開，但會議日期尚未確定。