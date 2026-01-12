鉅亨網編輯林羿君 2026-01-12 16:10

隨著美國總統川普強化對西半球的干預與主導角色，一種被市場稱為「唐羅交易」的新投資主題正快速成形。對沖基金與其他投資機構，開始將資金與研究能量，集中於因美國外交與地緣政治變化而可能出現重估機會的市場，委內瑞拉成為最受矚目的核心標的之一。

這波投資熱潮，將美國「門羅主義」的干預精神，與川普政府的積極外交政策相結合，引爆了新興市場特別是拉丁美洲的投資想像空間。

早在 5 年前就押注委內瑞拉債券的 Canaima Capital Management，其全球機會基金已從先前跌至谷底的債券中，獲得近 150% 的驚人漲幅。

在初期成功鼓舞下，眾多對沖基金經理人目前正積極籌畫前往加拉加斯實地考察，並將目光投向更為小眾的資產類別，像是被拖欠的政府債務、委內瑞拉國家石油公司（PdVSA）的貿易應收款，以及西方企業對委內瑞拉享有的仲裁索賠權。

這些投資人相信，美國的積極介入，加上委內瑞拉豐富的石油資源，將有望促成該國的債務重組，並為房地產及基礎建設等低迷產業帶來嶄新的投資契機。

這波「唐羅交易」的佈局範圍已擴及整個加勒比海與拉丁美洲地區。在川普釋放出可能對哥倫比亞、古巴、墨西哥等國採取行動的訊號後，部分投資機構開始研判這些市場的潛在機會。市場投機情緒升溫的例證之一，是被川普點名的格陵蘭島，其境內一家小型銀行股價近期因市場預期投資熱潮而暴漲。

對沖基金公司 Altana Wealth 的創辦人更直言，古巴市場規模雖小且進入難度高，但已被許多人視為「下一塊即將倒下的多米諾骨牌」。

不過，市場並非全然樂觀。部分分析師提醒，過去新興市場在重新對外開放時，曾吸引大量資金湧入，但最終因戰爭、政治不穩、腐敗或貨幣危機而重挫，俄羅斯、緬甸與伊拉克都是前車之鑑。委內瑞拉同樣面臨國內局勢動盪、基礎建設老化，以及美國政策走向不確定等風險。