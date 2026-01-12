Fed主席鮑爾遭刑事調查 本人回應了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-12 09:02

據《紐約時報》周日（11 日）報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室已就美國聯邦準備委員會華盛頓總部翻修相關事宜對聯準會（Fed）主席鮑爾啟動刑事調查。

Fed主席鮑爾遭刑事調查。（圖：Shutterstock）

鮑爾證實美國司法部 9 日向 Fed 發出傳票，威脅將就鮑爾在參議院銀行委員會作證一事提起刑事指控，該證詞部分涉及一項歷時多年的 Fed 辦公樓翻新工程。

鮑爾說，他對法治和民主制度中的問責制懷有深切敬意，任何人都不應凌駕於法律之上，但這項史無前例的行動，應當置於本屆政府持續施壓與威脅的更廣闊背景中來審視。

鮑爾說，此次新威脅既非針對去年 6 月的證詞，也非針對 Fed 大樓翻修工程，更與國會監督職能無關，這些不過是藉口。刑事指控的威脅，實因 Fed 依據對公共利益的最佳評估設定利率，而非追隨總統偏好。

鮑爾表示，這關乎 Fed 能否繼續依據證據和經濟狀況制定利率——抑或貨幣政策將受政治壓力或脅迫左右。