鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-12 14:40

最新數據顯示，今年東南亞經濟版圖恐將迎來重大洗牌，各國經濟發展態勢呈現明顯的分化，越南恐擠下泰國成為東南亞第三大經濟體，甚至有望超越第二大經濟體新加坡。

越南在 2025 年經濟突破性成長，GDP 成長率達 8.02%，躋身東南亞成長最快的經濟體，主要受惠於製造業的傑出貢獻。去年 7 月，美國與越南達成貿易協議，大幅降低越南輸美商品基準關稅，推動製造業生產熱情，刺激出口，進出口總額首次突破 9000 億美元，創歷史新高。

‌



此外，越南政府的大規模基礎建設投資也為經濟成長提供重要支撐，預估 2025 年經濟成長率衝上 10%。若實現，越南國內生產毛額 (GDP) 將突破 5000 億美元，超越泰國成為東南亞第三大經濟體。

若 2026 年經濟成長依計畫加速，越南名目 GDP 可望達到 5000 億美元水平，人均 GDP 也將突破 5000 美元。

反觀泰國，2025 年經濟成長乏力。政治上受國內政治動盪及與柬埔寨邊境衝突影響，經濟上面臨旅遊業復甦緩慢、家庭債務攀升抑制國內消費，以及川普政府關稅政策對製造業造成壓力等議題。泰國央行貨幣委員會預估 2025 年 GDP 成長率為 2.2%，遠低於年初預測。

曾經作為東南亞製造業中心的泰國，如今優勢漸失，日本鈴木汽車停止在泰國生產，本田縮減產量。旅遊業也不再可靠，2025 年外國遊客人數和旅遊收入雙雙下降。

根據經合組織 (OECD) 預測，泰國 2026 年實質 GDP 成長率僅 1.5%，出口成長率恐將明顯放緩。

長期穩居東南亞最大經濟體的印尼 2025 年經濟成長率預估為 5.12%，雖略低於預算目標，但在東南亞不算低，製造業由國內市場需求推動，成長強勁。

根據印尼央行預測，印尼 2026 年 GDP 成長率將達 5.3%。

新加坡目前則處於尷尬狀態，2025 年 GDP 在製造業成長支撐下年增 4.8%，但經濟學家警告，2026 年經濟活動可能降溫，外部因素對星國經濟前景影響較大。