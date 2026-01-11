鉅亨網新聞中心 2026-01-11 21:50

全球金融市場本週將迎來美國第四季財報季正式開跑，還會面臨關鍵的通膨數據更新，以及一系列潛在的政治與地緣政治風險。

本週美國以外的市場重點，則在於英國 GDP 公布、中國貿易數據，以及南韓央行在應對本幣匯率與通膨壓力時的政策抉擇。

本週操盤筆記 (0111-1117)

1. 金融巨頭財報預熱

美國大型銀行本週將率先公布 2025 年第四季與全年業績。根據 FactSet 預測，標普 500 指數成分股第四季盈餘成長 8.3%，這將是連續第十季的成長。

此外，達美航空 (DAL-US) 也因 2025 年油價下跌 18% 及商務旅行需求回升，股價一度觸及歷史新高。而台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在台灣週四 (15 日) 的財報也備受關注。

2. 美國通膨數據與聯準會動態

美國週二即將公布的 12 月 CPI，也是市場關注的焦點。市場預期 CPI 年增率將維持在 2.7%，核心 CPI 微升至 2.7%。

然而，這份數據可能充滿「雜音」。由於 2025 年底美國政府短暫停擺，導致 11 月的數據收集受到干擾，可能放大季節性折扣的影響，使 12 月的數據出現異常反彈。

通膨數據主要將連結到聯準會的降息態度，本週多位聯準會官員都將發表公開談話。官員目前對於未來政策路徑存在分歧：一部分人擔憂通膨黏性，另一部分則更關注放緩的勞動力市場。

此外，川普可能宣布下一屆聯準會主席人選，以及最高法院對 IEEPA 關稅的裁決，都可能在金融市場激起漣漪。

3. 英國 GDP

英國官方即將公布 11 月份的 GDP 數據，其中包括製造業、服務業和建築業的月度更新數據，這些數據將為第四季的經濟表現提供參考。先前數據顯示，10 月份 GDP 連續第二個月下降 0.1%，自 4 月以來一直未能成長。這使得 3 個月的 GDP 成長率，自 2023 年底以來首次跌入負值區間 (儘管僅為 - 0.1%)。

英國央行預計 2025 年第四季的整體 GDP 成長率將為零，2025 全年僅呈現非常微小的成長。

4. 中國及南韓動態