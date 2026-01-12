鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-12 05:10

全球太空資源爭奪戰在 2025 年最後一周迎來關鍵轉折，中國向聯合國國際電信聯盟 (ITU) 提交涵蓋 14 個星座的超 20 萬顆衛星頻軌申請，其中無線電頻譜開發利用和技術創新研究院 (無線電創新院) 申報的 CTC-1 與 CTC-2 星座各規劃 9.67 萬顆衛星，合計規模達 19.34 萬顆紀錄，刷新單次申報紀錄。

《科創日報》報導，全球競爭格局日趨白熱化。日本去年新增 1500 億日元預算支持本土衛星通信，法國 E-Space 公司提交 11.6 萬顆衛星申請，盧安達更以「肉桂計畫」申報 33.7 萬顆衛星。

‌



面對軌道資源「先佔先得」的殘酷法則，中國此次 20 萬顆申報既是防禦性佈局，也為 6G 空天地一體化網絡搶佔戰略制高點。對此專家表示，這項行動標誌著中國正式加入近地軌道「圈地運動」，與美國星鏈展開正面競爭。這不僅是衛星數量的比拼，更是國家航天工業體系能力的全面檢驗。

此次申報主體呈現多元化特徵，除中國星網、中國移動、銀河航太等傳統航太企業外，還囊括上海垣信、國電高科等新興商業航太公司。

中國無線電創新院作為核心申報主體，特殊性在於成立時間與申報時間的高度重合。該院於 12 月 30 日在雄安新區完成註冊，隔日即以機構名義提交申請。該機構由國家無線電監測中心聯合雄安新區管委會、中國衛星網路集團等七家單位共建，定位為政產學研用協同創新平台，重點突破電磁空間技術並推動頻譜資源高效利用。

根據 ITU 規則，申報方需在 7 年內完成首批 10% 衛星部署，14 年內全量發射。若未能達標，頻譜使用權將以實際發射量較去年同期縮減。

目前，全球低軌衛星理論容量約 6 萬顆，而截至去年 5 月，實際在軌衛星僅 1.08 萬顆，資源利用率不到 18%。美國憑藉星鏈已佔據近地軌道主導地位，其現役衛星超 8000 顆，第二代星座申請規模更達 4.2 萬顆。

相較之下，中國先前透過 GW 星座、千帆星座等計畫累積申報約 2.5 萬顆衛星，此次 20 萬顆申報將戰略儲備提升至新量級。

產業人士分析指出，此次大規模申報具有雙重戰略意義。既為後續發射預留彈性空間，也倒逼產業鏈加速升級。

東吳證券預測，2026 年可回收火箭技術突破將緩和運力瓶頸，中國低軌星座有望進入「百箭千星」密集發射階段。