讓美國再次健康！2025-2030膳食指南歷史性改版：回歸「真食物」、捨棄深加工食品。(圖：Shutterstock)

新版指南以一句話貫穿全文：「吃真正的食物（Eat Real Food）」，強調回歸天然、完整、營養密集的飲食型態，並大幅降低高度加工食品的攝取。

在飲食結構設計上，新版指南同樣打破既有框架，採取與過去截然不同的「倒金字塔」呈現方式。

（圖：美國衛生部）

官方推出的新版膳食金字塔不再沿用傳統由穀物打底的層級邏輯，而是重新排序食物的重要性，將蛋白質、乳製品、健康脂肪以及蔬果放在更核心的位置，全穀類則調整至相對底下的層次。

在實際飲食建議方面，指南也提供更直觀的搭配原則：每一餐的餐盤中，水果、蔬菜、蛋白質與穀類各自占有一定比例，並可搭配適量的低脂或脫脂乳製品，或以強化豆製品作為替代，作為完整的一餐配置。

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）直言，政府將要求全美約 25 萬家零售商「把健康食品的庫存提高一倍」，顯示官方試圖從政策端重塑全民飲食結構的決心。

多名營養與公共衛生專家也指出，這可能是美國史上最激進的一次營養政策轉向。

回顧美國過去三十多年的飲食指引，其核心邏輯經歷了三次重大變化：

1992 年，美國提出膳食金字塔，強調食物比例；

2011 年推出「我的餐盤（MyPlate）」，聚焦一餐中的營養搭配；

而最新版本則提出「吃真正的食物（Eat Real Food）」，將焦點放在食物來源與加工程度。

這代表，政策討論不再只停留在營養素分配，而是進一步追問：哪些食物，本身就不該成為日常飲食的主體。

新版指南徹底顛覆長期以來「以碳水化合物為飲食基礎」的傳統觀念。過去被視為主角的全穀類，如今退居相對次要位置；蛋白質與健康脂肪則被放在飲食結構的核心。

指南明確建議，一般成年人每日蛋白質攝取量應達每公斤體重 1.2 至 1.6 克，幾乎是舊標準的兩倍，並鼓勵攝取多元來源的動物性蛋白，包括雞蛋、家禽、海鮮與紅肉。

這代表「吃夠蛋白質」不再只是健身族群的專屬需求，而是全民基本飲食原則。

美國健康指南五個關鍵方向性的轉變

在這個前提之下，新指南出現了五個關鍵方向性的轉變。

首先，也是最具象徵意義的一點，美國官方首度明確指出，高度加工食品本身就存在健康風險，並建議大幅降低其攝取比例。

與過去僅從營養素角度檢視食品不同，這次政策將焦點放在「加工程度」本身，特別點名富含精製碳水、添加糖、過量鈉、不健康脂肪與化學添加物的產品。

其次，蛋白質的重要性被大幅提升。指南不僅強調優先攝取蛋白質，更提出「高品質蛋白質」的概念，鼓勵從雞蛋、禽肉、海鮮與紅肉等多元動物性來源取得營養。

建議攝取量提高至每公斤體重 1.2 至 1.6 克，幾乎是舊版建議值的兩倍，顯示「蛋白質不足」已被視為一般民眾的潛在風險，而非僅限於運動族群。

第三，長期被忽視的脂肪角色重新被評價。過去，「低脂」往往被直接等同為「健康」，但新版指南轉而肯定來自天然食材的脂肪來源，包括肉類、深海魚、堅果、酪梨與橄欖等。

在烹調用油的建議上，除了不飽和脂肪外，黃油與牛油也被列為可接受選項。

同時，全脂且未添加糖的乳製品，也被視為蛋白質、健康脂肪與多種維生素的重要來源，這與過去多年對全脂乳製品的限制態度形成鮮明對照。

第四，對添加糖的立場明顯轉趨強硬。不同於以往僅「建議減少」，新版指南明確指出不建議攝取任何形式的添加糖或人工甜味劑，並提出每餐添加糖不宜超過 10 克。

含糖飲料，甚至果汁，也被列為潛在風險來源。

在兒童族群方面，官方態度更加明確，建議嬰幼兒階段完全避免添加糖，5 至 10 歲的兒童亦不應攝取任何添加糖，顯示政策試圖從早期建立飲食防線。

最後，腸道健康在新版指南中占有前所未有的重要性。官方指出，人體本身是一個由人類與數以兆計微生物共同組成的生態系統，腸道菌群的穩定，與整體健康息息相關。

因此，指南特別鼓勵攝取富含膳食纖維的蔬果、全穀類，以及發酵食品，如開菲爾與酸菜，以維持腸道微生態的平衡。

9 大飲食核心原則一次看懂

一、依個人需求調整進食量

每個人的熱量需求都不同，會受到年齡、性別、身高、體重以及活動量影響。用餐時應特別留意份量控制，尤其是熱量較高的食物與飲品。

同時，水分攝取對整體健康不可或缺，日常飲品建議以白開水或無糖飲料為主。

二、每一餐都要有足夠蛋白質

蛋白質是健康飲食的關鍵支柱，建議每餐都安排高品質、營養密度高的蛋白質來源。

攝取多種來源的蛋白質食物：

動物性：雞蛋、禽肉、海鮮、紅肉

植物性：豆類、豌豆、小扁豆、豆製品、堅果與種子

烹調方式：優先選擇烘烤、炙烤、焙烤、快炒或燒烤，盡量避免油炸。

攝取建議：每日蛋白質建議量約為每公斤體重 1.2～1.6 克，可依個人熱量需求微調。

例如體重 50 公斤者，每日蛋白質攝取量約為 60～80 克。

同時，建議選擇少添加糖、精製澱粉與人工添加物的肉類食品，調味以鹽、香草與天然香料為佳。

三、適量攝取乳製品

乳製品能提供優質蛋白質、脂肪，以及多種維生素與礦物質。選擇時，指南建議以無糖、全脂乳製品為優先。

建議攝取量：每日約 3 份乳製品，1 份約等於 240 毫升牛奶或優格，實際份量可依個人熱量需求調整。

四、蔬菜與水果要吃夠、吃多樣

建議每天攝取不同種類、不同顏色的蔬果，以提升營養密度。

蔬菜：約 3 份

水果：約 2 份

盡量食用完整形態的新鮮蔬果，並於生食或烹調前徹底清洗。

若選擇冷凍、脫水或罐裝蔬果，只要未額外添加或僅含少量糖分，同樣是可接受的選項。

果蔬汁則建議限量，或加水稀釋後再飲用。

五、建議攝取對身體有益的脂肪

健康脂肪存在於多種天然食物中，例如禽肉、雞蛋、富含 Omega-3 的海鮮、堅果、種子、全脂乳製品、橄欖與酪梨。

用油建議：烹調時可優先使用橄欖油等富含必需脂肪酸的油品，必要時也可使用奶油或牛油。

一般建議，飽和脂肪攝取量不宜超過每日總熱量的 10%，減少高度加工食品有助於達成此目標。

六、主食以高纖全穀類為主

應大幅降低精製碳水的攝取，例如白麵包、即食早餐穀片、白麵製品與餅乾等。

每日可攝取 2～4 份全穀類，並優先選擇膳食纖維含量高的種類。

常見全穀類例子

燕麥：富含 β- 葡聚糖，有助於調節膽固醇

糙米：保留麩皮與胚芽，纖維高於白米

全麥麵包：比精製麵包更有營養

藜麥：蛋白質與纖維含量皆高

大麥：有助於穩定血糖與血脂

七、遠離高度加工食品與添加糖

指南建議美國人，應盡量減少高鹽、高糖的高度加工食品攝取，包括各類包裝食品、預製料理與即食速食等，例如添加大量糖分或鈉的洋芋片、餅乾與糖果。日常飲食應以營養密度高的原型食物與居家烹調餐點為優先選擇。

外出用餐時，也應留意菜色的營養價值。研究指出，過度攝取深加工食品，可能影響腸道菌相平衡，進而對消化與整體健康造成不利影響。

此外，應限制含有合成香料、石油來源色素、人工防腐劑，以及低熱量但缺乏營養價值之甜味劑的食品與飲料。各年齡層皆不建議攝取零卡或低卡人工甜味劑，同時也應避免飲用含糖飲料，如碳酸飲料、調味果汁與能量飲品。

整體而言，添加糖與無營養甜味劑並不被視為健康飲食的一部分。若在無法完全避免的情況下，相關指引建議，單餐中添加糖的攝取量最好控制在 10 公克以內。

八、酒精能免則免

少喝酒、甚至不喝酒，對健康最有利。

指南還建議以下族群建議完全避免酒精：孕婦、戒酒中的人、無法控制飲酒量者、服用特定藥物或有相關疾病者，以及有酗酒家族史的人。

九、留意鈉攝取，但不必過度恐慌

一般 14 歲以上族群，每日鈉攝取量建議低於 2300 毫克。由於鈉與電解質對體液平衡相當重要，高活動量、流汗多的人可視情況補充。

應避免高鈉加工食品，例如：

鹹味零食

加工肉品（培根、香腸、火腿等）

罐頭食品

各類醬料與沾醬

速食與外送餐點

專業界分歧浮現，政策效應恐全面外溢

新版膳食指南公布後，在醫學與營養專業圈迅速引發廣泛討論。

美國醫學會對政策方向表示肯定，認為新指南終於明確點出高度加工食品、含糖飲料以及高鈉飲食，與心血管疾病、糖尿病、肥胖等慢性病之間的高度關聯性。

不過，真正引發爭議的焦點，集中在紅肉與飽和脂肪的定位問題上。

與此同時，世界衛生組織在 2023 年更新的飲食建議中，仍強調應以不飽和脂肪取代飽和脂肪，與美國指南對紅肉、黃油等動物性脂肪相對寬鬆的態度形成對照。

美國營養與飲食學會亦提出質疑，指出過度凸顯黃油、牛油、紅肉與全脂乳製品，與長期建議將飽和脂肪攝取比例控制在 10% 以下的原則並不一致，並提醒這類食物的脂肪結構，仍可能提高心血管疾病風險。

儘管專業意見尚未完全收斂，這份指南作為聯邦層級的重要公共衛生依據，其影響力早已超出個人餐桌層面。

未來，它將直接影響臨床營養建議、公共健康政策走向，以及食品企業的產品研發與市場布局，並逐步納入學校供餐、軍隊餐飲與營養補助等聯邦計畫中。

消費者權益組織「公共利益科學中心」估算，約有四分之一的美國民眾將直接受到此一政策調整影響。

隨著指南成為公共供餐與醫療體系的重要參考依據，其效應可望進一步擴散至數百億美元規模的公共飲食市場，對食品消費結構、產業發展，甚至公共衛生與農業體系，帶來長期而深遠的連鎖影響。

慢性病壓力下的政策轉向，揭示食品產業新座標

美國之所以推出如此大幅度調整的新版飲食指南，背後其實只有一個核心原因：慢性病問題已無法再被忽視。

隨著新指南同步公布，美國政府也揭露美國正陷入一場結構性的健康困境。

當前，全國將近九成的醫療支出用於因應慢性病相關治療，而這些疾病多數並非源自先天遺傳，而是長期依賴高度加工食品的「標準美式飲食」，再疊加久坐不動的生活型態所累積出的結果。

相關後果已逐步浮現並擴大。最新統計顯示，超過七成的美國成年人處於超重或肥胖狀態；在 12 至 17 歲的青少年族群中，約有三分之一已出現糖尿病前期徵象。

由飲食結構失衡所引發的慢性病問題，甚至影響國家層面，大量年輕人因健康條件不符而無法入伍，不僅削弱整體國防戰備，也切斷了部分族群透過服兵役實現社會流動的重要管道。

回顧過去數十年，聯邦層級的激勵與補貼政策，長期偏向支持低成本、高度加工的食品供應，以及以藥物治療為主的介入方式，而非從源頭著手進行疾病預防。

這場健康危機的形成，既源於政策方向的偏誤，也與營養科學研究的不足，以及聯邦、州、地方政府與民間部門之間缺乏有效協調密切相關。

即便學界與產業界仍存在不同聲音，這份指南已釋放出數個清楚且一致的產業訊號：天然原型食材的價值持續上升；蛋白質相關品類的重要性被重新定義；健康脂肪逐漸擺脫長期污名；而對添加糖的管理，則被拉升至前所未有的高度。

《2025-2030 美國飲食指南》全文

第一頁

部長寄語

歡迎閱讀《美國居民飲食指南（2025–2030 年版）》。

本指南標誌著我國聯邦營養政策史上最重要的重啟。

訊息很簡單：吃真食物。

為了「讓美國再次健康」，我們必須回歸基本。美國家庭必須優先選擇以完整、營養密集的食物為基礎的飲食——蛋白質、乳製品、蔬菜、水果、健康脂肪和全穀物。結合大幅減少富含精製碳水化合物、添加糖、過量鈉、不健康脂肪和化學添加劑的高度加工食品，這項方法可以改變許多美國人的健康軌跡。

美國正處於健康危機之中。近 90% 的醫療支出用於治療慢性病患者。這些疾病中大部分並非是遺傳決定，而是「標準美式飲食」的可預見結果——這種飲食長期以來依賴高度加工食品，並與久坐生活方式相伴。

後果是毀滅性的。超過 70% 的美國成年人超重或肥胖。近三分之一的 12 至 17 歲美國青少年處於糖尿病前期。飲食驅動的慢性病如今使大量美國年輕人無法服役，削弱了國家的戰備能力，並切斷了一條通往機會和向上流動的歷史路徑。

數十年來，聯邦激勵措施一直促進低品質、高度加工的食品和藥物幹預，而非預防。這場危機是政策選擇不當、營養研究不足以及聯邦、州、地方和私人合作夥伴之間缺乏協調的結果。

今天，這一切將改變。

我們正在調整食品體系，以支持種植和生產真實食物的美國農民、牧場主和企業——川普政府正努力確保所有家庭都能負擔得起。

我們將真食物重新置於美國飲食的核心。滋養身體的真食物。恢復健康的真食物。提供能量、鼓勵運動和運動的真正食物。增強體質的真食物。

在川普總統的領導下，我們正在將常識、科學誠信和問責制重新註入聯邦食品與健康政策——同時重建食物金字塔體系，使其回歸教育民眾、滋養全民的根本使命。

本指南呼籲每個美國人多吃真食物。它呼籲農民、牧場主、醫療保健專業人員、保險公司、教育工作者、社區領袖、產業以及各級政府立法者共同加入這項關鍵努力。

攜手合作，我們可以將食品系統從慢性病轉向營養密度、滋養、復原力和長期健康。

美國的未來取決於我們種植什麼、提供什麼以及選擇吃什麼。

這是「讓美國再次健康」的基石。

第二頁

攝取適合你的量

+ 所需熱量取決於年齡、性別、身高、體重和體力活動量。

+ 注意份量大小，尤其是高熱量食物和飲料。

+ 水分是整體健康的關鍵因素。選擇水（靜水或氣泡水）和無糖飲料。

每餐優先攝取蛋白質食物

+ 將高品質、營養密集的蛋白質食品作為健康飲食模式的一部分予以優先考慮。

+ 攝取多種動物來源的蛋白質食物，包括雞蛋、禽肉、海鮮和紅肉，以及多種植物來源的蛋白質食物，包括豆類、豌豆、扁豆、豆科植物、堅果、種子和大豆。

+ 以烘烤、烤製、燒烤、炒或烤的烹調方法取代油炸。

+ 食用無添加糖、精緻碳水化合物或澱粉、或化學添加物的肉類。如果喜歡，可用鹽、香料和香草調味。

+ 蛋白質攝取目標：每天每公斤體重 1.2–1.6 公克蛋白質，依個人熱量需求調整。

食用乳製品

+ 食用乳製品時，選擇無添加糖的全脂乳製品。乳製品是蛋白質、健康脂肪、維生素和礦物質的極佳來源。

+ 乳製品攝取目標：作為 2000 卡路里飲食模式的一部分，每天 3 份，根據個人熱量需求調整。

腸道健康

腸道含有數兆細菌和其他微生物，稱為微生物組。健康飲食有助於維持平衡的微生物組和健康消化。高度加工食品可能破壞這種平衡，而蔬菜、水果、發酵食品（如酸菜、泡菜、克菲爾、味噌）和高纖維食物則支持多樣化的微生物組，這可能對健康有益。

第三頁

全天攝取蔬菜和水果

+ 攝取多種顏色鮮豔、營養密集的蔬菜和水果。

+ 食用完整、原態的蔬菜和水果。生食或烹調前徹底清洗。

+ 無添加糖或添加糖極少的冷凍、乾燥或罐裝蔬菜或水果也是不錯的選擇。

+ 如果喜歡，可用鹽、香料和香草調味。

+ 100% 果汁或蔬菜汁應限量飲用或用水稀釋。

+ 2000 卡路里飲食模式下的蔬菜和水果攝取目標（根據個人熱量需求調整）：

蔬菜：每天 3 份

水果：每天 2 份

融入健康脂肪

+ 健康脂肪在許多完整食物中含量豐富，如肉類、禽肉、雞蛋、富含 Omega-3 的海鮮、堅果、種子、全脂乳製品、橄欖和酪梨。

+ 烹調或在餐點中添加脂肪時，優先選擇富含必需脂肪酸的油，如橄欖油。其他選擇可包括黃油或牛油。

+ 通常，飽和脂肪攝取量不得超過每日總熱量的 10%。嚴格限制高度加工食品有助於實現這一目標。需要更多高品質研究來確定哪些類型的膳食脂肪最有益於長期健康。

關注全穀物

+ 優先選擇富含纖維的全穀物。

+ 大幅減少高度加工的精緻碳水化合物的攝取量，例如白麵包、即食或包裝早餐食品、玉米餅和餅乾。

+ 全穀物攝取目標：每天 2–4 份，依個人熱量需求調整。

第四頁

限制高度加工食品、添加糖和精緻碳水化合物

+ 避免高度加工的包裝、預製、即食或其他鹹味或甜味食品，如含有添加糖和鈉（鹽）的薯片、餅乾和糖果。相反，應優先選擇營養密集的食物和自製餐食。外出用餐時，選擇營養密集的選項。

+ 限制含有人工香料、石油基染料、人工防腐劑和低熱量非營養性甜味劑的食品和飲料。

+ 避免含糖飲料，如汽水、果汁飲料和能量飲料。

+ 雖然不建議攝取任何添加糖或非營養性甜味劑，也不認為它們是健康或營養飲食的一部分，但一餐中添加糖含量不應超過 10 克。

+ 選擇零食時，添加糖限制應遵循 FDA「健康」聲明的限制。例如，穀物零食（如餅乾）每全穀物當量不應超過 5 克添加糖，乳製品零食（如優格）每杯當量不應超過 2.5 克添加糖。

加入糖

+ 為幫助識別添加糖來源，請注意成分錶中包含 “糖” 或“糖漿”或以 “-ose” 結尾的成分。

+ 添加糖在成分標籤上可能以多種不同名稱出現，包括高果糖玉米糖漿、龍舌蘭糖漿、玉米糖漿、大米糖漿、果糖、葡萄糖、右旋糖、蔗糖、甘蔗糖、甜菜糖、粗糖、麥芽糖、乳糖、果汁濃縮物、蜂蜜和糖蜜。非營養性甜味劑的例子包括阿斯巴甜、三氯蔗糖、糖精、木糖醇和安賽蜜。

+ 某些食品和飲料，如水果和純牛奶，含有天然糖分。這些食物中的糖分不被視為添加糖。

第五頁

限製酒精飲料

+ 減少酒精攝取以改善整體健康。

+ 應完全避免飲酒的族群包括孕婦、正在戒酒或無法控制飲酒量的人，以及服用可能與酒精相互作用的藥物或有相關疾病的人。對於有酗酒家族史的人，應注意飲酒及相關成癮行為。

鈉

+ 鈉和電解質對水分平衡至關重要。 14 歲以上的一般人群每天鈉攝取量應少於 2300 毫克。高強度活動者可能需要增加鈉攝取以補充汗水流失。

+ 兒童建議因年齡而異：

1–3 歲：每天少於 1200 毫克

4–8 歲：每天少於 1500 毫克

9–13 歲：每天少於 1800 毫克

+ 應避免高鈉的高度加工食品。

第六頁

特殊人群與注意事項：

嬰兒與幼兒期（出生–4 歲）

+ 出生後約 6 個月內，僅以母乳哺育嬰兒。當無法獲得母乳時，使用鐵強化嬰兒配方奶粉餵食。

+ 只要母嬰雙方願意，可繼續哺乳至 2 歲或更久。若使用嬰兒配方奶粉餵食或補充，應在嬰兒 12 個月大時停止，並改餵全脂牛奶。

+ 所有母乳哺育的嬰兒，以及每天攝取少於 32 盎司嬰兒配方奶粉的嬰兒，應從出生後不久開始每天補充 400 IU 的口服維生素 D。請諮詢醫療保健專業人員關於維生素 D 補充的事宜。

+ 有些嬰兒需要補充鐵。請與醫療保健專業人員討論鐵補充問題。

+ 約 6 個月大時，嬰兒可開始嘗試固體食物。在引入固體食物的同時，繼續母乳或配方奶餵養至關重要。母乳或嬰兒配方奶粉在嬰兒 12 個月大前仍是主要的營養來源。

+ 如果嬰兒有花生過敏高風險（因患有嚴重濕疹和 / 或雞蛋過敏），請與醫療保健專業人員討論在 4 至 6 個月大時早期引入花生的方法。可將少量花生醬與母乳或配方奶混合，稀釋至安全濃稠度後用湯匙餵食。對於輕度至中度濕疹的嬰兒，可在約 6 個月大時引入含花生的食物。

+ 約 6 個月大時，將潛在過敏食物——包括堅果醬、雞蛋、貝類和小麥——與其他輔食一起引入。向嬰兒的醫療保健專業人員諮詢食物過敏風險及安全引入方法。

+ 嬰兒應攝取多種營養密集、質地適當的食物，同時避免營養貧乏和高度加工食品。

+ 輔食期可引進的營養密集食物範例包括：

肉類、禽肉和海鮮

蔬菜和水果

全脂優格和乳酪

全穀物

豆類及以安全、適合嬰兒形式製備的含堅果或種子的食物

+ 嬰兒期和幼兒期應避免添加糖。

第七頁

向嬰幼兒引入食物

+ 每個孩子都不同。觀察以下跡象，顯示孩子發育已準備好開始進食：

獨自或在支撐下坐起

能控制頭部和頸部

試著抓握小物件，如玩具或食物

將物件放入口中

當提供食物時張開嘴

將食物從舌前部移至後部吞嚥

吞嚥食物而非推出至下巴

+ 家長和照顧者可透過多次提供新食物（幼兒可能需要接觸 8 至 10 次才願意嘗試新食物）以及示範健康飲食行為，來鼓勵健康飲食。

兒童中期（5–10 歲）

+ 專注於完整、營養密集的食物，如蛋白質食物、乳製品、蔬菜、水果、健康脂肪和全穀物。

+ 全脂乳製品對兒童滿足能量需求和促進大腦發育很重要。

+ 避免含咖啡因的飲料。

+ 不建議攝取任何添加糖。

+ 讓烹飪餐點變得有趣，並成為家庭常規的一部分。

青春期（11–18 歲）

+ 青春期是快速生長期，對能量、蛋白質、鈣和鐵的需求增加——尤其是女孩因月經需要更多鐵。充足的鈣和維生素 D 對達到最高骨量至關重要。

+ 青少年應攝取營養密集的食物，如乳製品、綠葉蔬菜和富含鐵的動物性食物，同時嚴格限制含糖飲料和能量飲料，避免高度加工食品。當營養豐富食物取得有限時，可能需要在醫療指導下使用強化食品或補充劑。

+ 鼓勵青少年積極參與食物採購和烹飪，從而學習如何終身做出健康的食物選擇。

第八頁

青年成年期

+ 遵循《飲食指南》將支持此時期的最佳健康，包括降低慢性病發生或進展的風險，並支持健康的其他方面。大腦在青年成年期繼續成熟。雖然骨密度的最顯著增加發生在青春期，但優化骨骼健康以實現峰值骨量和峰值骨強度至關重要。此外，遵循《飲食指南》可以支持女性和男性的生殖健康——女性特別強調健康脂肪、鐵和葉酸，男性強調健康脂肪和蛋白質。

孕婦

+ 孕期營養需求增加以支持母體健康和胎兒生長，其中鐵、葉酸和碘是重中之重。

+ 孕婦應攝取多樣化的營養密集食物，包括富含鐵的肉類、富含葉酸的綠葉蔬菜和豆類、富含膽鹼的雞蛋、富含鈣的乳製品以及低汞、富含 Omega-3 的海鮮（如鮭魚、沙丁魚、鱒魚）。

+ 女性應與其醫療保健專業人員討論懷孕期間每日服用產前維生素的事宜。

哺乳期女性

+ 哺乳期能量和營養需求增加以支持乳汁生產和母體健康。哺乳的女性應攝取多種營養密集食物，包括富含維生素 B₁₂的蛋白質來源（如肉類、禽肉、雞蛋和乳製品）、富含 Omega-3 的海鮮、富含葉酸的豆類和富含維生素 A 的蔬菜。

+ 女性應與其醫療專業人員討論哺乳期是否需要膳食補充劑。

老年人

+ 有些老年人所需熱量減少，但仍需要等量或更多的關鍵營養素，如蛋白質、維生素 B₁₂、維生素 D 和鈣。為滿足這些需求，他們應優先選擇營養密集的食物，如乳製品、肉類、海鮮、雞蛋、豆類和完整的植物性食物（蔬果、全穀類、堅果和種子）。當飲食攝取或吸收不足時，可能需要在醫療監督下使用強化食品或補充劑。

第九頁

慢性病患者

+ 遵循《飲食指引》有助於預防慢性病的發生或減緩其進展速度，尤其是心血管疾病、肥胖症和第二型糖尿病。如果您患有慢性病，請與醫療保健專業人員討論是否需要調整《飲食指南》以滿足您的特定需求。

+ 某些慢性病患者在遵循低碳水化合物飲食時可能會改善健康結果。請與醫療保健專業人員合作，確定並採用適合您及您健康狀況的飲食。

素食者與純素食者

+ 攝取多種完整食物，尤其是富含蛋白質的食物，如乳製品、雞蛋、豆類、豌豆、扁豆、豆科植物、堅果、種子、豆腐或豆豉。

+ 嚴格限制可能含有添加脂肪、糖和鹽的高度加工素食或純素食食品。

+ 採用素食或純素食飲食時，請密切注意可能的營養缺口。素食飲食通常缺乏維生素 D 和 E、膽鹼和鐵，而純素食飲食則更廣泛地缺乏維生素 A、D、E、B₆、B₁₂、核黃素、菸鹼酸、膽鹼、鈣、鐵、鎂、磷、鉀、鋅和蛋白質。定期監測營養狀況，尤其是鐵、維生素 B₁₂、維生素 D、鈣和碘。