油價飆升！川普將動用美國戰略儲油 壓低能源成本

伊朗戰爭衝擊全球能源市場之際，美國總統川普週三 (11 日) 受訪時表示，將動用戰略石油準備 (SPR) 以協助壓低能源價格，並在未來再度補充庫存。

油價飆升！川普稱將動用美國戰略儲油 壓低能源成本 (圖：REUTERS/TPG)

川普週三接受辛辛那提電視台 WKRC 訪問時指出，美國政府將先釋出部分戰略儲油，以緩解油價上漲壓力。

他說：「我們會這麼做，之後再把儲備補滿。我以前填滿過一次，也會再填滿一次，但現在會先減少一點，這樣可以讓價格下降。」

隨著美國與伊朗衝突升溫，全球石油供應受到干擾。根據美國汽車協會 (AAA) 統計，美國汽油平均價格已升至每加侖約 3.58 美元，較上個月同期的 2.94 美元上漲近 22%。

同日稍早，國際能源署 (IEA) 宣布將釋出 4 億桶戰略石油，以因應全球供應中斷。這是該機構成立 50 多年來規模最大的一次釋油行動。

目前美國戰略石油儲備約為 4.15 億桶，約占核准容量 7.14 億桶的 58%。美國也是 IEA 成員之一，該組織由歐洲、北美及東北亞等 30 多個經濟體組成。