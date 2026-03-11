油價飆升！川普將動用美國戰略儲油 壓低能源成本
伊朗戰爭衝擊全球能源市場之際，美國總統川普週三 (11 日) 受訪時表示，將動用戰略石油準備 (SPR) 以協助壓低能源價格，並在未來再度補充庫存。
川普週三接受辛辛那提電視台 WKRC 訪問時指出，美國政府將先釋出部分戰略儲油，以緩解油價上漲壓力。
他說：「我們會這麼做，之後再把儲備補滿。我以前填滿過一次，也會再填滿一次，但現在會先減少一點，這樣可以讓價格下降。」
隨著美國與伊朗衝突升溫，全球石油供應受到干擾。根據美國汽車協會 (AAA) 統計，美國汽油平均價格已升至每加侖約 3.58 美元，較上個月同期的 2.94 美元上漲近 22%。
同日稍早，國際能源署 (IEA) 宣布將釋出 4 億桶戰略石油，以因應全球供應中斷。這是該機構成立 50 多年來規模最大的一次釋油行動。
目前美國戰略石油儲備約為 4.15 億桶，約占核准容量 7.14 億桶的 58%。美國也是 IEA 成員之一，該組織由歐洲、北美及東北亞等 30 多個經濟體組成。
美國內政部長柏根 (Doug Burgum) 稍早接受 CNBC 節目《Power Lunch》訪問時表示，IEA 的決定屬於合理措施，但美國是否參與此次聯合釋油行動，仍將由川普最終拍板定案。
